Радикальный способ решения проблемы

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Женщина подталкивала своей тележкой мужчину, который стоял впереди неё в очереди. В какой-то момент терпение героя видео лопнуло и он радикально решил проблему.
Сногсшибательный результат. Однако мужчина, скорее всего, в скором времени пожалеет о своём поступке.
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Люди в комментах ниже, очнитесь.
Что такого произошло, чтоб ублюдок так поступил?
Просто животное.
Пздц. Что-то явно пошло не так в этом мире.
Ладно наркоман или гомик умалишенный так поступил, но чему радуются задроты в комментах, я никогда не пойму...
Ну вот и нарвалась на того, кто не любит таких методов общения.
Баба по-достоинству заслужила это!
Похлопаем!
Я считаю, что любая провокация должна всегда наказываться, причём предельно жестко, т.к. это намного хуже любого прямого негатива.
Когда-то и меня так достали в Икее. Я сперва посмотрел в глаза многозначительно, а когда повторики - взял их тачку и катанул в сторону вдоль касс метров на 10. Даже не [мат].