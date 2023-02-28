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Радикальный способ решения проблемы

Радикальный способ решения проблемы

Автор:
28 февраля 2023 12:46
Метки: видео   инцидент   конфликт   люди   проблема   тележка   удар   
2168
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1

Женщина подталкивала своей тележкой мужчину, который стоял впереди неё в очереди. В какой-то момент терпение героя видео лопнуло и он радикально решил проблему.

Сногсшибательный результат. Однако мужчина, скорее всего, в скором времени пожалеет о своём поступке.


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Метки: видео   инцидент   конфликт   люди   проблема   тележка   удар   
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17  комментариев
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2k
Ал Час назад
Согласитесь, иногда хочется так же поступить с некоторыми людьми!
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4k
Vlamir Минуту назад
Крит прошел!
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15k
Голос Вселенной 3 минуты назад
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10k
wilddewill 5 минут назад
Неожиданно.....
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2k
Walther 8 минут назад
Какое гнусное самоубийство!
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12k
harlamov 10 минут назад
Педераст конченый.
Люди в комментах ниже, очнитесь.
Что такого произошло, чтоб ублюдок так поступил?
Просто животное.
Пздц. Что-то явно пошло не так в этом мире.
Ладно наркоман или гомик умалишенный так поступил, но чему радуются задроты в комментах, я никогда не пойму...
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9k
Бритва 19 минут назад
не видно ни хрена, но тележка, похоже, тяжелая.
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2k
Александр Потёмкин 24 минуты назад
Вот, почему-то, я на стороне мужика... Иногда посещаю "с тележкой" разные маркеты, ну, очередь, стоим потихоньку, так нет же, пристроится сзади такае же вот "звезда", и давай подпихивать, хотя впереди ещё человек пять, быстрее же не будет...
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52k
dima423 Полчаса назад
Ну чето реально радикально... хотя бы ей телегу перевернул)
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5k
Frank Borman 41 минуту назад
Уголовка. Теперь его посадят за попытку убийства в особо жестокой и изошренной форме.
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1k
Владимир Теленков 41 минуту назад
ББПЕ раскрыто
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8k
mbr 45 минут назад
Баба привыкла, похоже, действовать исподтишка, провоцировала.
Ну вот и нарвалась на того, кто не любит таких методов общения.
Баба по-достоинству заслужила это!
Похлопаем!

Я считаю, что любая провокация должна всегда наказываться, причём предельно жестко, т.к. это намного хуже любого прямого негатива.
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2k
RaiJu Час назад
Любому терпению есть предел.
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5k
!ГЕНнадий Час назад
Радикально....
Когда-то и меня так достали в Икее. Я сперва посмотрел в глаза многозначительно, а когда повторики - взял их тачку и катанул в сторону вдоль касс метров на 10. Даже не [мат].
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37k
Александр Час назад
Фаталити!
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