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Двое пьяных парней прицепились к бойцу

Двое пьяных парней прицепились к бойцу

Автор:
06 июля 2022 09:45
Метки: боец   в мире   видео   драка   инцидент   конфликт   люди   удар   
2280
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Пьяные парни с девушкой прицепились к профессиональному бойцу и начали его задирать. Парень терпел преследование и оскорбления в свой адрес, но иногда давал себе волю и остужал пыл "фанатов".
Какой всё-таки терпеливый молодой человек.

Источник:

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Метки: боец   в мире   видео   драка   инцидент   конфликт   люди   удар   
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22  комментария
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−7
bon woo Час назад
тпшку нужно было глушануть
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36k
Антон 4 минуты назад
Надо было обезьяне в платье пендаля волшебного отвесить!
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11k
сеньор Леонсио 11 минут назад
Чуваки прямо очень настойчиво на удаление зубов настаивали!
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46k
Элек Мек 21 минуту назад
П.и.з.д.е белобрысой а первую очередь надо было отцовского леща дать.
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31k
Fat Lynx 22 минуты назад
Какая-то безликая бабенка
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−69
00u22 Полчаса назад
страшно что вот грохнится и вот вам непреднамеренное убийство второй степени ...
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−69
00u22 Полчаса назад
с шлюшни надо было платье сорвать -вот ржаки было бы ...
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130
Александр Шевченко Полчаса назад
Вроде взрослый мужик (килограмм 90 +), пи@дит пьяных подростков (худой там килограмм 60 от силы, толстый сыливое крикливое чмо ). Самоутверждается боец ? С пьяными тем более последнее дело связываться, а с бабами и подавно. Если ты так прав и тебя оскорбляют, вызови мусоров или утром разберись если знаешь с трезвым. Зачем малолеток [мат], можешь ведь покалечить или ещё чего хуже. Как говорил мой тренер, уверенный в себе человек - драки не допустит.
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88
Валерий Петров Александр Шевченко 21 минуту назад
тут сзади явно обходили шакалы.
ну и слабину дал бы - рванули бы сразу вперед.
поведение точь в точь как у собак дворняг.
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130
Александр Шевченко Валерий Петров 8 минут назад
К сожалению в этой ситуации лучший приём, 101 - быстрый бег, никому ничего там не докажешь, а геморой на всю жизнь найти - легко.
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8k
КОСТЯН 40 минут назад
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2k
GROMOZEKA 41 минуту назад
Как обычно, пацанов подзуживает кричащая п.и.з.да.
Ну а по теме, сплошные фак фак фак, даже выругаться толком не умеют, нищий язык
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3k
WisImp 44 минуты назад
Что за дискриминация? Почему только у ТП [мат] замазали? Пусть её тоже знают.
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8k
Б.Касторский 46 минут назад
Шаболда на самом деле тоже заслужила небольшой затрещины.
А парни упёртые или сильно пьяные. После первого же удара было понятно, что не их весовая категория. Сваливать надо. Но нет. Огребли еще. Молодцы.
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3k
salim777 Час назад
Тьфу, какие неприятные твари. Все эти тыканья пальцами, снимание футболок, мат, навязчивое преследование - у нигеров нахватались? У чёрных правда язык куда лучше подвешен, любого из себя выведут. Ну а тут малолетние дебилы кривляются. Маловато огребли к сожалению. И тупой бабе хороший лещ не помешал бы.
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428
Alex Час назад
Какой дрищ выносливый-то оказался ))
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6k
Кружок 2 часа назад
все беды из-за ТП
как всегда
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Alex Chebrikov

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