Двое пьяных парней прицепились к бойцу

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Пьяные парни с девушкой прицепились к профессиональному бойцу и начали его задирать. Парень терпел преследование и оскорбления в свой адрес, но иногда давал себе волю и остужал пыл "фанатов".
Какой всё-таки терпеливый молодой человек.
Источник:
АНТИФИШКИ
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ну и слабину дал бы - рванули бы сразу вперед.
поведение точь в точь как у собак дворняг.
Ну а по теме, сплошные фак фак фак, даже выругаться толком не умеют, нищий язык
А парни упёртые или сильно пьяные. После первого же удара было понятно, что не их весовая категория. Сваливать надо. Но нет. Огребли еще. Молодцы.
Я видел такого же героя, который материл санитаров, пока те доказывали ему, что у него скорее всего трещина в черепе.
как всегда