В Хабаровском техникуме преподавателя и студента накрыл мощный поток неприятных вод

В хабаровском техникуме поток бурой жижи прорвался сквозь стену и окатил преподавателя с учеником. Все решили, что рванула канализация, а оказалось — цемент с крыши.
Инцидент произошёл накануне в техникуме техносферной безопасности и промышленных технологий. Паблики написали, что в здании лопнула канализационная труба, но выяснилось, что с промышленными технологиями не справились рабочие, которые ремонтировали прохудившуюся крышу.
«У нас заливало крышу, и мы её ремонтировали. И заливали цементной стяжкой крышу. И цемент проник через водосток. Никакая это не коммунальная авария»
На месте у рабочих выяснить ничего не удалось, потому что они, как пожаловалась директор, не говорят по-русски.
«Конечно, строители виноваты. Мы направили официальную претензию, в понедельник будут разбирательства».
По словам Богдановой, ноутбук ученика, попавшего под цементную атаку, уцелел. И люди физически не пострадали.
«На ноутбук какие-то капли попали, ноутбук в порядке. Единственное — людей-то это напугало. И нам это очень неприятно».
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