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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 821 пост • 41 подписчик подписаться
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В Хабаровском техникуме преподавателя и студента накрыл мощный поток неприятных вод

В Хабаровском техникуме преподавателя и студента накрыл мощный поток неприятных вод

Автор:
14 октября 2023 11:54
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Хабаровск   ЧП   вода   преподаватель   прорвало   студент   
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В хабаровском техникуме поток бурой жижи прорвался сквозь стену и окатил преподавателя с учеником. Все решили, что рванула канализация, а оказалось — цемент с крыши.

Инцидент произошёл накануне в техникуме техносферной безопасности и промышленных технологий. Паблики написали, что в здании лопнула канализационная труба, но выяснилось, что с промышленными технологиями не справились рабочие, которые ремонтировали прохудившуюся крышу.



«У нас заливало крышу, и мы её ремонтировали. И заливали цементной стяжкой крышу. И цемент проник через водосток. Никакая это не коммунальная авария»


На месте у рабочих выяснить ничего не удалось, потому что они, как пожаловалась директор, не говорят по-русски.

«Конечно, строители виноваты. Мы направили официальную претензию, в понедельник будут разбирательства».


По словам Богдановой, ноутбук ученика, попавшего под цементную атаку, уцелел. И люди физически не пострадали.


«На ноутбук какие-то капли попали, ноутбук в порядке. Единственное — людей-то это напугало. И нам это очень неприятно».

Источник:

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Метки: Хабаровск   ЧП   вода   преподаватель   прорвало   студент   
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Lexx Час назад
#ля, хорошо не кипяток.
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Горожанин 18 минут назад
Это всё говно. Но сколько же какашкиных гештальдов после такого людям нужно закрывать - ведь трудно отмыться.
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14k
sos1960sos 38 минут назад
Преподавателя и студента накрыл мощный поток знаний...
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