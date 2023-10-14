В Хабаровском техникуме преподавателя и студента накрыл мощный поток неприятных вод

Инцидент произошёл накануне в техникуме техносферной безопасности и промышленных технологий. Паблики написали, что в здании лопнула канализационная труба, но выяснилось, что с промышленными технологиями не справились рабочие, которые ремонтировали прохудившуюся крышу.

«У нас заливало крышу, и мы её ремонтировали. И заливали цементной стяжкой крышу. И цемент проник через водосток. Никакая это не коммунальная авария»

На месте у рабочих выяснить ничего не удалось, потому что они, как пожаловалась директор, не говорят по-русски.

«Конечно, строители виноваты. Мы направили официальную претензию, в понедельник будут разбирательства».

По словам Богдановой, ноутбук ученика, попавшего под цементную атаку, уцелел. И люди физически не пострадали.