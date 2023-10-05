В Башкирии мужчина включил на кухне газ, чтобы согреться, и устроил взрыв

В городе Янауле 27-летний молодой человек включил газ, так как очень замёрз - на улице было 10 градусов, а отопление ещё не дали.
Житель Башкирии включил на кухне все четыре комфорки на газовой плите, чтобы согреться. На улице было 10 градусов, мужчина сильно замёрз и решил таким образом согреться. Оставив газ включённым, мужчина ушёл смотреть телевизор. Через какое-то время произошёл взрыв.
В его двухкомнатной квартире на пятом этаже выбило все окна, вылетели входные двери его квартиры и двух соседних. Мужчину увезли в реанимацию с сильными ожогами, сообщает SHOT.
Кроме молодого человека никто больше не пострадал. За его жизнь борются врачи, сейчас он находится в коме. Парень работал слесарем в компании "Авангард Нефтесервис".
Источник:
- Разрушение плотины Каховской ГЭС: главное
- После убийства полицией 17-летнего подростка в Париже начались беспорядки
- Неизвестным веществом, которое было в шприце, воткнувшемся в ногу девочки, оказался мефедрон
- Во Владивостоке снова затопило кипятком Луговую площадь
- Дикие кабаны в Ростове-на-Дону забежали на детскую площадку, а потом принялись громить город
Очень интересное положение ситуации.
Оказывается сроки и нормы подключения отопления регулируются Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Согласно этому документу, коммунальные службы обязаны начать подачу тепла, когда среднесуточная температура не превышает +8 C на протяжении 5 дней.
Источник: https://subsived.ru/teplo/kogda-vklyuchat-otoplenie-yanaulehttps://subsived.ru/teplo/kogda-vklyuchat-otoplenie-yanaule
=-=-=
То есть парню надо было всего-то 5 дней протерпеть в холоде и дождаться отопления! Так что, администрация района тут не при чём! Потерпите 5 холодных дней и ОСОБЕННО ночей, это же не так много! Ну попрыгайте там, побегайте, побольше тёплой одежды на себя накиньте, чтобы согреться. НО НЕ ТРОГАЙТЕ ГАЗ!
Если что - это был сарказм.
-----------
Вы читать умеете? В постановлении написано - обязаны. То есть отказаться при этих условиях нельзя. А включать отопление, если оно касается централизованной подачи тепла и сфере естественной монополии, местные власти могут хоть при какой температуре выше обозначенной в постановлении. Это прерогатива местной власти. Если в МКД индивидуальная котельная - то сами собственники жилья когда посчитают нужным, тогда и включают - через решение совета дома или собрание собственников.
Или только "минусы" лепить можете, не вникнув в суть?
А суть в том, что данное постановление выглядит абсурдно. Или Вы тоже согласны с ним и готовы терпеть почти неделю в холоде?
двери из фольги , такие лет 20 назад продавали на рынках под видом "сейф-двери" там простой советской открывашкой "сталь" резалась . а меж слоев стали картонные соты , придавали объем и "звукоизоляцию.
А сосед наш гондурас, а у вас?