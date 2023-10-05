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В Башкирии мужчина включил на кухне газ, чтобы согреться, и устроил взрыв

В Башкирии мужчина включил на кухне газ, чтобы согреться, и устроил взрыв

Автор:
05 октября 2023 14:18
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Башкирия   ГАЗ   ЧП   взрыв   интересное   происшествие   фото   
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В городе Янауле 27-летний молодой человек включил газ, так как очень замёрз - на улице было 10 градусов, а отопление ещё не дали.

Житель Башкирии включил на кухне все четыре комфорки на газовой плите, чтобы согреться. На улице было 10 градусов, мужчина сильно замёрз и решил таким образом согреться. Оставив газ включённым, мужчина ушёл смотреть телевизор. Через какое-то время произошёл взрыв.

В его двухкомнатной квартире на пятом этаже выбило все окна, вылетели входные двери его квартиры и двух соседних. Мужчину увезли в реанимацию с сильными ожогами, сообщает SHOT.

Кроме молодого человека никто больше не пострадал. За его жизнь борются врачи, сейчас он находится в коме. Парень работал слесарем в компании "Авангард Нефтесервис".

Источник:

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Метки: Башкирия   ГАЗ   ЧП   взрыв   интересное   происшествие   фото   
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15  комментариев
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61k
pynh 2 часа назад
а он просто газ включил? поджигать не пробовал?
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1k
grigorenko vladislav 11 минут назад
Неисправность газового оборудования? ХЗ...
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3k
poбт 23 минуты назад
т.е. он на кухне зажег газ чтоб согреться, но пошел в комнату смотреть телик чтоб замерзнуть?
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35k
Андрей Иванов 52 минуты назад
При рабочей вентиляции такой подрыв (от затухнувшей конфорки) невозможен. Либо у него была наглухо перекрыта вентиляция, либо ещё какая хрень, но одного затухания конфорки недостаточно
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1k
Звёздный князь Час назад
Цитата: "...отопление ещё не дали."
Очень интересное положение ситуации.
Оказывается сроки и нормы подключения отопления регулируются Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Согласно этому документу, коммунальные службы обязаны начать подачу тепла, когда среднесуточная температура не превышает +8 C на протяжении 5 дней.
Источник: https://subsived.ru/teplo/kogda-vklyuchat-otoplenie-yanaulehttps://subsived.ru/teplo/kogda-vklyuchat-otoplenie-yanaule
=-=-=
То есть парню надо было всего-то 5 дней протерпеть в холоде и дождаться отопления! Так что, администрация района тут не при чём! Потерпите 5 холодных дней и ОСОБЕННО ночей, это же не так много! Ну попрыгайте там, побегайте, побольше тёплой одежды на себя накиньте, чтобы согреться. НО НЕ ТРОГАЙТЕ ГАЗ!
Если что - это был сарказм.
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65k
Александр Ломовицкий Час назад
думаю что плита неисправна была газ травил или шланги . хотя тоже хз раньше вспыхнуло бы . история мутная какая то .
двери из фольги , такие лет 20 назад продавали на рынках под видом "сейф-двери" там простой советской открывашкой "сталь" резалась . а меж слоев стали картонные соты , придавали объем и "звукоизоляцию.
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1k
Звёздный князь 2 часа назад
В у нас на кухне газ, а у вас?
А сосед наш гондурас, а у вас?
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1k
Илья 2 часа назад
Как говорит наш любимый Шеф "Если человек идиот то это на долго"
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