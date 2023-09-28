В воронежской многоэтажке произошел взрыв — на балконе одного из жильцов взорвался самогонный аппарат

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Взрыв был настолько сильный, что часть стены развалилась, разбросав кирпичи по округе.
Небольшая авария произошла на Владимира Невского. На втором этаже "хлопнул" аппарат по производству самогона — произошла разгерметизация устройства.
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