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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 757 постов • 41 подписчик подписаться
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В воронежской многоэтажке произошел взрыв — на балконе одного из жильцов взорвался самогонный аппарат

В воронежской многоэтажке произошел взрыв — на балконе одного из жильцов взорвался самогонный аппарат

Автор:
28 сентября 2023 09:02
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Воронеж   ЧП   врызв   кирпичи   самогонный аппарат   
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Взрыв был настолько сильный, что часть стены развалилась, разбросав кирпичи по округе.

Небольшая авария произошла на Владимира Невского. На втором этаже "хлопнул" аппарат по производству самогона — произошла разгерметизация устройства.

Источник:

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Метки: Видео   Воронеж   ЧП   врызв   кирпичи   самогонный аппарат   
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