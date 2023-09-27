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Из-за фейерверков на свадьбе в Ираке случился пожар, во время которого погибли 120 человек

Из-за фейерверков на свадьбе в Ираке случился пожар, во время которого погибли 120 человек

Автор:
27 сентября 2023 08:46
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Видео   ЧП   ирак   погибшие   пожар   свадьба   техника безопасности   
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Еще около 200 получили серьёзные ожоги.

Трагедией закончилась свадьба в иракской провинции Найнава. Какой-то сверхразум додумался запустить фейерверк в банкетном зале, где проходило торжество. От искр загорелась отделка зала (легковоспламеняющиеся панели), текстиль, после огонь перекинулся на мебель. Постепенно пожар охватил всё здание, часть которого разрушилась.


Агентство Al Arabiya со ссылкой на власти сообщает о большом количестве погибших (не менее 120) и пострадавших (около 200 человек).


Также известно, что здание, где проходила свадьба, не был оснащён системой пожарной сигнализации и какими-либо средствами для тушения огня.


Министерство здравоохранения страны заявило, что помощь пострадавшим предоставляется, а в Управлении гражданской обороны Ирака сообщили о передаче в судебные органы заключения о нарушении мер безопасности во время массового мероприятия. Министерство здравоохранения страны направило подкрепление из Багдада и других провинций.

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Метки: Ynews   Видео   ЧП   ирак   погибшие   пожар   свадьба   техника безопасности   
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11  комментариев
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35k
АнтонПолднев 2 часа назад
Трагедия конечно. Но я чёт недопонял. А что именно на видео способно травмировать людей с нестабильной психикой?
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2k
Остап_Бендер_Задунайский 6 минут назад
Зажгли на свадьбе получается
)))
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2k
Maxim 44 минуты назад
При Саддаме такого бы не случилось
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5k
Евгений Д 50 минут назад
Вот реально зажгли так зажгли не по детски
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2k
Vergüenza Ajena Час назад
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34k
ACU900 Час назад
Зажигательная получилась свадьба...
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79
ruslan d 2 часа назад
Офигеть конечно ...
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5k
Димка Смола/67 2 часа назад
Ужас!!! Бедолаги, трагедия, спите спокойно.....
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