Из-за фейерверков на свадьбе в Ираке случился пожар, во время которого погибли 120 человек

Еще около 200 получили серьёзные ожоги.
Трагедией закончилась свадьба в иракской провинции Найнава. Какой-то сверхразум додумался запустить фейерверк в банкетном зале, где проходило торжество. От искр загорелась отделка зала (легковоспламеняющиеся панели), текстиль, после огонь перекинулся на мебель. Постепенно пожар охватил всё здание, часть которого разрушилась.
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Осторожно! Видео не предназначено для просмотра людям с нестабильной психикой!
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Агентство Al Arabiya со ссылкой на власти сообщает о большом количестве погибших (не менее 120) и пострадавших (около 200 человек).
Также известно, что здание, где проходила свадьба, не был оснащён системой пожарной сигнализации и какими-либо средствами для тушения огня.
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Министерство здравоохранения страны заявило, что помощь пострадавшим предоставляется, а в Управлении гражданской обороны Ирака сообщили о передаче в судебные органы заключения о нарушении мер безопасности во время массового мероприятия. Министерство здравоохранения страны направило подкрепление из Багдада и других провинций.
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