Минутка познавательного контента: гляньте, как выглядит работа проекта Ocean Cleanup, в рендере и на практике

Это единственный проект по очистке океанов от пластика.
Идея проекта - запуск в существующие в океанах течения надводной системы подковообразной формы. Ее движение замедляется морским якорем, на глубине порядка 600 метров. Еще одна часть конструкции - прочный экран под плавучей трубой, предназначенный для удержания и накопления плавающего в океане мусора, прежде всего, пластика.
Такая система не требует внешнего источника энергии, чтобы двигаться и собирать мусор, поскольку она использует течения, чтобы дрейфовать в океане. Система U-образной формы может свободно двигаться, например, в Северном Тихоокеанском течении, собирая пластик и другие отходы. Время от времени, вспомогательные суда смогут забирать скопившийся в ловушке мусор и доставить его на побережье.
В сентябре они только начали функционировать, и уже провели три заплыва за мусором.
Источник:
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Большая часть пластикового мусора в океане это мини и микро частицы.
Начали чистить это уже хорошо.
Но, как говорят китайские мудрецы:
"Дорога в десять тысяч ли начинается с первого шага".
Так держать