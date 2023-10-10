Минутка познавательного контента: гляньте, как выглядит работа проекта Ocean Cleanup, в рендере и на практике



Такая система не требует внешнего источника энергии, чтобы двигаться и собирать мусор, поскольку она использует течения, чтобы дрейфовать в океане. Система U-образной формы может свободно двигаться, например, в Северном Тихоокеанском течении, собирая пластик и другие отходы. Время от времени, вспомогательные суда смогут забирать скопившийся в ловушке мусор и доставить его на побережье.





В сентябре они только начали функционировать, и уже провели три заплыва за мусором.