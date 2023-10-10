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Сообщество Как это сделано, как это работает, как это устроено 443 поста • 311 подписчиков подписаться
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Минутка познавательного контента: гляньте, как выглядит работа проекта Ocean Cleanup, в рендере и на практике

Минутка познавательного контента: гляньте, как выглядит работа проекта Ocean Cleanup, в рендере и на практике

Автор:
10 октября 2023 08:30
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Ocean Cleanup   Видео   вода   загрязнение   океан   очистка океанов от пластика.   пластик   работа   
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Это единственный проект по очистке океанов от пластика.

Идея проекта - запуск в существующие в океанах течения надводной системы подковообразной формы. Ее движение замедляется морским якорем, на глубине порядка 600 метров. Еще одна часть конструкции - прочный экран под плавучей трубой, предназначенный для удержания и накопления плавающего в океане мусора, прежде всего, пластика.


Такая система не требует внешнего источника энергии, чтобы двигаться и собирать мусор, поскольку она использует течения, чтобы дрейфовать в океане. Система U-образной формы может свободно двигаться, например, в Северном Тихоокеанском течении, собирая пластик и другие отходы. Время от времени, вспомогательные суда смогут забирать скопившийся в ловушке мусор и доставить его на побережье.



В сентябре они только начали функционировать, и уже провели три заплыва за мусором.

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Метки: Ocean Cleanup   Видео   вода   загрязнение   океан   очистка океанов от пластика.   пластик   работа   
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5  комментариев
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4k
Денис 41 минуту назад
Это отличная новость. Но решает проблему частично.
Большая часть пластикового мусора в океане это мини и микро частицы.
Начали чистить это уже хорошо.
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7k
vasilykopkov 8 минут назад
Конечно это капля в море.
Но, как говорят китайские мудрецы:
"Дорога в десять тысяч ли начинается с первого шага".
Так держать
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18k
RDen 12 минут назад
кто-то гадит, а кто-то собирает...И так бесконечно
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36k
Dobry vojak Svejk Полчаса назад
С виду - работает затея. Этого мало, конечно, но хоть первые шаги делают. Молодцы!
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23k
ЦСКА 40 минут назад
Дааа! У Homo sapiens, несомненно главный "талант", все засирать вокруг себя! Земля, вода, атмосфера! Космос! Как блин воплотится когда нибудь сюжет этого фильма в жизнь...
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