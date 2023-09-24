Молодой гвинеец проехал на велосипеде 4000 километров, чтобы поступить в университет

25-летний Мамад Сафай Барри из Гвинеи мечтал поступить в каирский престижный университет, но у него не было денег на полёт на самолёте. Однако он всё равно решил рискнуть и отправился в дорогу на велосипеде.
Мамад Сафай Барри из Гвинеи очень хотел поступить в университет Аль-Азхар в Египте. Денег на самолет не было, и тогда Мамад решил крутить педали.
За четыре месяца он пересек Мали, Буркина-Фасо, Того, Бенин, Нигер, Чад и был трижды арестован. Но его история привлекла внимание, и в Чаде нашлись люди, которые оплатили перелет.
Затем о приключениях парня узнал декан университета в Каире и предложил место с полной стипендией.
"Я спал в лесу и в горах. Я спал, опираясь на свой велосипед, потому что боялся, что его у меня украдут. Иногда я ел только один раз в день. Я не мог найти воду, чтобы помыться", - сказал он. По прибытии в Того молодой человек был арестован силами безопасности и допрошен без уважительных причин. "Они задавали мне много вопросов. Я ответил на все, но меня не отпустили", - пояснил он. Барри сообщил, что его освободили только через девять дней и отправили в Бенин. Там он ел хлеб, который нашел на улице, и фрукты с деревьев.
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