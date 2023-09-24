FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10799 постов • 1456 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Молодой гвинеец проехал на велосипеде 4000 километров, чтобы поступить в университет

Молодой гвинеец проехал на велосипеде 4000 километров, чтобы поступить в университет

Автор:
24 сентября 2023 12:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Африка   Гвинея   в мире   велосипед   египет   люди   путешествие   студент   университет   
889
3

25-летний Мамад Сафай Барри из Гвинеи мечтал поступить в каирский престижный университет, но у него не было денег на полёт на самолёте. Однако он всё равно решил рискнуть и отправился в дорогу на велосипеде.

Мамад Сафай Барри из Гвинеи очень хотел поступить в университет Аль-Азхар в Египте. Денег на самолет не было, и тогда Мамад решил крутить педали.

За четыре месяца он пересек Мали, Буркина-Фасо, Того, Бенин, Нигер, Чад и был трижды арестован. Но его история привлекла внимание, и в Чаде нашлись люди, которые оплатили перелет.

Затем о приключениях парня узнал декан университета в Каире и предложил место с полной стипендией.

"Я спал в лесу и в горах. Я спал, опираясь на свой велосипед, потому что боялся, что его у меня украдут. Иногда я ел только один раз в день. Я не мог найти воду, чтобы помыться", - сказал он. По прибытии в Того молодой человек был арестован силами безопасности и допрошен без уважительных причин. "Они задавали мне много вопросов. Я ответил на все, но меня не отпустили", - пояснил он. Барри сообщил, что его освободили только через девять дней и отправили в Бенин. Там он ел хлеб, который нашел на улице, и фрукты с деревьев.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Африка   Гвинея   в мире   велосипед   египет   люди   путешествие   студент   университет   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
кира Час назад
Африканский Ломоносов? Браво! Молодец! Успехов ему!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
8k
Дмитрий 23 минуты назад
И? Сейчас он где? Учится?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
956
Сергей Час назад
С таким стремлением он станет специалистом преданным делу до сути!!! Желаю ему процветания
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

650137



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Нелепые ситуации, которые могли произойти только между мужем и женой
Нелепые ситуации, которые могли произойти только между мужем и женой
30 фотографий, которые могут изменить ваш взгляд на вещи
30 фотографий, которые могут изменить ваш взгляд на вещи
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тайна раскрыта

Лучшие демотиваторы
Отдай, это я поймал!

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#фото#кино#подборка#автомир#фильм#Ynews#случай
#история#животные#люди#автомобили#Автовсячина#машина#Юмор
#интересно#СССР#факты#сарказм#Россия#новости#интересное
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro Обратная сторона Дубая: о чем не говорят блогеры Обратная сторона Дубая: о чем не говорят блогеры 12 фото о том, что Африка совсем не такая, как ее представляют 12 фото о том, что Африка совсем не такая, как ее представляют От пирамид до Пизы: 9 туристических мест, которые разочаровали путешественников От пирамид до Пизы: 9 туристических мест, которые разочаровали путешественников 8 неписаных правил из разных стран, которые соблюдают местные, но не знают туристы 8 неписаных правил из разных стран, которые соблюдают местные, но не знают туристы 7 запретов в Индии, о которых многие туристы даже не подозревают 7 запретов в Индии, о которых многие туристы даже не подозревают

На что жалуетесь?

Вернуться