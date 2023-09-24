Молодой гвинеец проехал на велосипеде 4000 километров, чтобы поступить в университет

Мамад Сафай Барри из Гвинеи очень хотел поступить в университет Аль-Азхар в Египте. Денег на самолет не было, и тогда Мамад решил крутить педали.

За четыре месяца он пересек Мали, Буркина-Фасо, Того, Бенин, Нигер, Чад и был трижды арестован. Но его история привлекла внимание, и в Чаде нашлись люди, которые оплатили перелет.

Затем о приключениях парня узнал декан университета в Каире и предложил место с полной стипендией.