Снятый спасателями с Крымского моста в Москве мужчина попытался сбежать

Крымский мост в столице облюбовали первые в этом сезоне желающие свести счёты с жизнью. Уже третий день подряд, как по расписанию, на верхушку конструкции взбираются люди. Сиганувшего в воду 14 июня спасти не удалось, упавшего в ночь на 15 июня достали из воды в течении 5 минут, а вечером жаркого июньского четверга на самую высшую точку моста забрался ещё один суицидник. Движение перекрыли, а к переговорам подключили спасателей.
Полицейские оцепили пешеходную зону на Крымском мосту в Москве и перекрыли движение из-за мужчины, который залез на верхушку стелы. По предварительной информации, главный герой инцидента совершил восхождение в нетрезвом состоянии. Он бросил в людей внизу бутылку из-под алкоголя, которую распил наверху:
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Причина, побудившая его взобраться на пик моста неизвестна, но правоохранительные органы надеются о ней узнать позже.
По причине скопления спецтехники на мосту образовалась пробка. Кадрами в сети поделились очевидцы:
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Спасателям удалось подобраться к "автору перфоменса" и провести переговоры:
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Неизвестно, что они ему сказали, но в итоге это сработало — мужчину живым и здоровым доставили на землю, где он попытался от своих спасителей сбежать, но полицейские и очевидцы оказались проворнее и экстремала скрутили.
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Пока спасатели вели переговоры с прыгуном на Крымском мосту, к нему присоединилась девушка: она села на перила моста. Правда, ее быстро сняли:
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Накануне с этого же моста в реку упал другой мужчина, он погиб.
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