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Снятый спасателями с Крымского моста в Москве мужчина попытался сбежать

Снятый спасателями с Крымского моста в Москве мужчина попытался сбежать

Автор:
15 июня 2023 19:39
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Крымский мост   Москва   Суицидники   ЧП   вода   конструкция   спасатели   
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Крымский мост в столице облюбовали первые в этом сезоне желающие свести счёты с жизнью. Уже третий день подряд, как по расписанию, на верхушку конструкции взбираются люди. Сиганувшего в воду 14 июня спасти не удалось, упавшего в ночь на 15 июня достали из воды в течении 5 минут, а вечером жаркого июньского четверга на самую высшую точку моста забрался ещё один суицидник. Движение перекрыли, а к переговорам подключили спасателей.

Полицейские оцепили пешеходную зону на Крымском мосту в Москве и перекрыли движение из-за мужчины, который залез на верхушку стелы. По предварительной информации, главный герой инцидента совершил восхождение в нетрезвом состоянии. Он бросил в людей внизу бутылку из-под алкоголя, которую распил наверху:

Причина, побудившая его взобраться на пик моста неизвестна, но правоохранительные органы надеются о ней узнать позже.

По причине скопления спецтехники на мосту образовалась пробка. Кадрами в сети поделились очевидцы:

Спасателям удалось подобраться к "автору перфоменса" и провести переговоры:

Неизвестно, что они ему сказали, но в итоге это сработало — мужчину живым и здоровым доставили на землю, где он попытался от своих спасителей сбежать, но полицейские и очевидцы оказались проворнее и экстремала скрутили.

Пока спасатели вели переговоры с прыгуном на Крымском мосту, к нему присоединилась девушка: она села на перила моста. Правда, ее быстро сняли:

Накануне с этого же моста в реку упал другой мужчина, он погиб.

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Метки: Крымский мост   Москва   Суицидники   ЧП   вода   конструкция   спасатели   
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5  комментариев
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5k
Трям 41 минуту назад
Че сразу суицидник? Я вот тоже всегда хотел туда залезть, но каждый раз, когда оказывался на нем пешком, всегда был трезвый. Не судьба...
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2k
Тварь 24 минуты назад
Жара пришла. У людей мозги плавятся.
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23k
ЦСКА Полчаса назад
Гондон пьяный! Надеюсь за кадром его знатно о.п.и.з.д.юлили...
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49k
Прораб Полчаса назад
У водяных МЧС-ников под этим мостом постоянный пост с катером.
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15k
Smiley Полчаса назад
Да и пускай бы это пьяное быдло прыгало...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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