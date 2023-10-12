В НАСА впервые показали реголит с астероида Бенну

Научный руководитель миссии Данте Лоретта рассказал журналистам, что специалисты сейчас изучают частицы грунта, которые находятся за пределами основной капсулы с реголитом. Сколько материала удалось доставить на Землю, пока неизвестно, но он точно превышает заявленные 60 грамм реголита. По словам Лоретта, пробоотборный механизм пока не вскрывали полностью, только его головную часть, но количество находящийся там материала даёт надежду, что в основной капсуле находится не менее 250 грамм.

Согласно планам НАСА, изучение полученных с Бенну материалов займёт как минимум два года. Затем 30% реголита американцы отдадут на изучение специалистам из университетов и космических агентств.