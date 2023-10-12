В НАСА впервые показали реголит с астероида Бенну

По словам специалистов из американского космического агентства, в образцах грунта они нашли именно то, что искали.
НАСА показало образцы с грунта астероида Бенну и объявило, что обнаружило в них следы углерода и воды, которые могут помочь учёным найти ответ на вопрос о происхождении жизни на Земле.
"Это критически важные элементы формирования нашей собственной планеты, и они могут помочь нам определить происхождение элементов, которые могли привести к возникновению жизни", — сказал руководитель НАСА Билл Нельсон.
Научный руководитель миссии Данте Лоретта рассказал журналистам, что специалисты сейчас изучают частицы грунта, которые находятся за пределами основной капсулы с реголитом. Сколько материала удалось доставить на Землю, пока неизвестно, но он точно превышает заявленные 60 грамм реголита. По словам Лоретта, пробоотборный механизм пока не вскрывали полностью, только его головную часть, но количество находящийся там материала даёт надежду, что в основной капсуле находится не менее 250 грамм.
Согласно планам НАСА, изучение полученных с Бенну материалов займёт как минимум два года. Затем 30% реголита американцы отдадут на изучение специалистам из университетов и космических агентств.
Данте Лоретта особо подчёркивает научное значение миссии. Учёный уверен, что следы наличия воды в грунте с астероида обязательно прольёт свет на возникновение жизни на Земле.
"Земля обитаема потому, что у нас есть океаны, озера и реки и дожди, а все потому, что глинистые минералы, подобные тем, что мы увидели на Бенну, попали на Землю 4-4,5 миллиарда лет назад. Мы видим то, каким образом вода, соединившись с твердым материалом, в конечном итоге попала на планеты, вероятно, не только на Землю", — сказал Лоретта.
Добавим, что миссия на астероид Бенну стартовала в 2016 году. Зонд OSIRIS-REx вышел на орбиту космического тела в 2018-м, два года аппарат изучал астероид с орбиты и готовился к операции по приземлению и забору грунта, которая была успешно проведена в октябре 2020 года. Возвращение зонда на Землю началось весной 2022 года. Капсула с материалом приземлилась в расчётном месте на полигоне Пентагона 24 сентября 2023 года.
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