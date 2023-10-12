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В НАСА впервые показали реголит с астероида Бенну

В НАСА впервые показали реголит с астероида Бенну

Автор:
12 октября 2023 14:35
Сообщество : Космос
Метки: NASA   Учёные   астероид Бенну   вода   грунт   углерод   фото   
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По словам специалистов из американского космического агентства, в образцах грунта они нашли именно то, что искали.

НАСА показало образцы с грунта астероида Бенну и объявило, что обнаружило в них следы углерода и воды, которые могут помочь учёным найти ответ на вопрос о происхождении жизни на Земле.



"Это критически важные элементы формирования нашей собственной планеты, и они могут помочь нам определить происхождение элементов, которые могли привести к возникновению жизни", — сказал руководитель НАСА Билл Нельсон.

Научный руководитель миссии Данте Лоретта рассказал журналистам, что специалисты сейчас изучают частицы грунта, которые находятся за пределами основной капсулы с реголитом. Сколько материала удалось доставить на Землю, пока неизвестно, но он точно превышает заявленные 60 грамм реголита. По словам Лоретта, пробоотборный механизм пока не вскрывали полностью, только его головную часть, но количество находящийся там материала даёт надежду, что в основной капсуле находится не менее 250 грамм.


Согласно планам НАСА, изучение полученных с Бенну материалов займёт как минимум два года. Затем 30% реголита американцы отдадут на изучение специалистам из университетов и космических агентств.

Данте Лоретта особо подчёркивает научное значение миссии. Учёный уверен, что следы наличия воды в грунте с астероида обязательно прольёт свет на возникновение жизни на Земле.


"Земля обитаема потому, что у нас есть океаны, озера и реки и дожди, а все потому, что глинистые минералы, подобные тем, что мы увидели на Бенну, попали на Землю 4-4,5 миллиарда лет назад. Мы видим то, каким образом вода, соединившись с твердым материалом, в конечном итоге попала на планеты, вероятно, не только на Землю", — сказал Лоретта.

Добавим, что миссия на астероид Бенну стартовала в 2016 году. Зонд OSIRIS-REx вышел на орбиту космического тела в 2018-м, два года аппарат изучал астероид с орбиты и готовился к операции по приземлению и забору грунта, которая была успешно проведена в октябре 2020 года. Возвращение зонда на Землю началось весной 2022 года. Капсула с материалом приземлилась в расчётном месте на полигоне Пентагона 24 сентября 2023 года.

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Метки: NASA   Учёные   астероид Бенну   вода   грунт   углерод   фото   
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8  комментариев
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
пепельницу в офисе НАСА сфотали какую-то))
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52k
turyst 9 минут назад
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26k
Влад Полчаса назад
Ну да, кислород и углерод присутствуют везде, а водород вообще самый распространенный элемент во вселенной. Трудно наверное было их не найти, и то что их нашли абсолютно ничего не значит. То что доставили образцы это конечно круто, молодцы. Но то что пытаются выдать за великое открытие просто общеизвестный факт.
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164
Александра С Полчаса назад
НЕ ВЕРЮ!
НЕ ВРИТЕ!
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230
unclejohn 40 минут назад
Американы всегда находят, то, что искали,
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36k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
"По словам специалистов из американского космического агентства, в образцах грунта они нашли именно то, что искали..."
-
Молекулы свободы? )))
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