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Рабочий чуть не отправился в полёт, когда распиливал дерево

Рабочий чуть не отправился в полёт, когда распиливал дерево

Автор:
03 октября 2023 07:57
Метки: Видео   Дерево   в мире   повезло   рабочий   ствол   
1449
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Рабочий чудом избежал травм, распиливая ствол у дома. Дерево "скинуло" с себя неосторожного мужчину.

Приятель владельца загородной недвижимости запечатлел процесс уничтожения массивного дерева, которое сначала было выкорчевано, а затем по задумке рабочего должно было быть распилено на несколько кусков. Мужчина, отпилив кусок, не смог удержаться на стволе, когда дерево вернулось в исходное положение.

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Метки: Видео   Дерево   в мире   повезло   рабочий   ствол   
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3  комментария
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3k
Пластичный Дятел Час назад
Оно тупо упало на дом, а не было выкорчевано.
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1k
Николай Час назад
Ну всё, пусть теперь дальше растёт)
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13k
Всё – приехали! 2 часа назад
А таки и полетал
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