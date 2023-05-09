Спасатель чуть не помог девушке свести счёты с жизнью

Юная жительница китайского мегаполиса привлекла внимание общественности к своей скромной персоне, выбравшись за парапет балкона в одной из высоток. Очевидец запечатлел, как во время спасательной операции мечта девицы свести счёты с жизнью чуть ли не воплотилась.

Один из спасателей перемахнул через преграду и попытался поймать девушку, но чудом не упустил её вниз, после чего спасательная группа буквально втащила несостоявшуюся самоубийцу обратно на балкон.