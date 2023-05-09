Спасатель чуть не помог девушке свести счёты с жизнью

В Китае член спасательной группы едва не помог девушке совершить самоубийство. При попытке незаметно схватить барышню мужчина чуть не столкнул её.
Юная жительница китайского мегаполиса привлекла внимание общественности к своей скромной персоне, выбравшись за парапет балкона в одной из высоток. Очевидец запечатлел, как во время спасательной операции мечта девицы свести счёты с жизнью чуть ли не воплотилась.
Один из спасателей перемахнул через преграду и попытался поймать девушку, но чудом не упустил её вниз, после чего спасательная группа буквально втащила несостоявшуюся самоубийцу обратно на балкон.
Примечательно, что главная героиня драматичного сюжета вполне могла осуществить задуманное, но, неожиданно потеряв точку опоры, постаралась удержать равновесие и избежать рокового полёта.
Источник:
- Пёс едва не погиб из-за зажатого лифтом поводка
- Собака спасла хозяйку, вовремя оттащив от мчащейся на нее машины
- Люди спасли кита, который запутался в сети
- Дикий журавль, найденный раненым в поле, теперь отказывается покидать своего спасителя
- Учительница спасла ученика, который подавился крышкой от бутылки с водой
Муж с женой ссорятся. В разгаре ссоры жена подходит к окну и кричит:
-Отойди от меня,мразь! Только попробуй приблизиться ко мне, я прыгну, клянусь! И прекрати меня поддталкивать!
Зы: чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц