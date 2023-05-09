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Спасатель чуть не помог девушке свести счёты с жизнью

Спасатель чуть не помог девушке свести счёты с жизнью

Автор:
09 мая 2023 09:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   в мире   видео   люди   повезло   спасатель   спасение   
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В Китае член спасательной группы едва не помог девушке совершить самоубийство. При попытке незаметно схватить барышню мужчина чуть не столкнул её.

Юная жительница китайского мегаполиса привлекла внимание общественности к своей скромной персоне, выбравшись за парапет балкона в одной из высоток. Очевидец запечатлел, как во время спасательной операции мечта девицы свести счёты с жизнью чуть ли не воплотилась.


Один из спасателей перемахнул через преграду и попытался поймать девушку, но чудом не упустил её вниз, после чего спасательная группа буквально втащила несостоявшуюся самоубийцу обратно на балкон.

Примечательно, что главная героиня драматичного сюжета вполне могла осуществить задуманное, но, неожиданно потеряв точку опоры, постаралась удержать равновесие и избежать рокового полёта.


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Метки: Китай   в мире   видео   люди   повезло   спасатель   спасение   
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7  комментариев
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11k
ron Час назад
да ладно, спасатель - молодец, дело сделано, пусть и не совсем так, как ожидалось )
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26k
Matrosskin 15 минут назад
Кто хочет - тот прыгает, всё остальное - игра на публику.
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1k
rudenkov 19 минут назад
Да и хрен с ней. Каждое дело нужно доводить до конца. Играла на публику, как оказалось.
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12k
Axel 41 минуту назад
Почти и чуть-чуть не считается). Она ведь не пострадала? Значит такой и был план. Больше не будет дурью заниматься.
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33k
ACU900 44 минуты назад
Анекдот:
Муж с женой ссорятся. В разгаре ссоры жена подходит к окну и кричит:
-Отойди от меня,мразь! Только попробуй приблизиться ко мне, я прыгну, клянусь! И прекрати меня поддталкивать!
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35k
russger 45 минут назад
Если она спрыгнуть хотела, какого кера хваталась при падении?

Зы: чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц
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22
Кристофер Роббин 57 минут назад
Всякое бывает, не упала значит справился.
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