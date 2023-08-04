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Рабочий использовал бульдозер для спасения семьи во время наводнения

Рабочий использовал бульдозер для спасения семьи во время наводнения

Автор:
04 августа 2023 09:11
Метки: Видео   Китай   Спасение   бульдозер   в мире   рабочий   
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В Китае мужчина воспользовался бульдозером, чтобы спасти семью во время наводнения.

Этот рабочий из Пекина (Китай) доказал, что бульдозер вполне может пригодиться для спасения человеческой жизни. Именно эту машину незнакомец использовал для того, чтобы добраться до семейства, оказавшегося в ловушке во время наводнения.

Бульдозеру оказалось нипочём стремительное течение, так что в скором времени родственники оказались в безопасности, а их спаситель по праву может принимать слова благодарности.

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Метки: Видео   Китай   Спасение   бульдозер   в мире   рабочий   
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Себастьян Перейра

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