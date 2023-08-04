Рабочий использовал бульдозер для спасения семьи во время наводнения

В Китае мужчина воспользовался бульдозером, чтобы спасти семью во время наводнения.
Этот рабочий из Пекина (Китай) доказал, что бульдозер вполне может пригодиться для спасения человеческой жизни. Именно эту машину незнакомец использовал для того, чтобы добраться до семейства, оказавшегося в ловушке во время наводнения.
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Бульдозеру оказалось нипочём стремительное течение, так что в скором времени родственники оказались в безопасности, а их спаситель по праву может принимать слова благодарности.
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