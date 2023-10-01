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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 777 постов • 41 подписчик подписаться
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Банкет в кафе закончился мордобоем с человеком-лягушкой

Банкет в кафе закончился мордобоем с человеком-лягушкой

Автор:
01 октября 2023 11:58
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Китай   драка   конфликт   костюм   лягушка   
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Камера безопасности, установленная в закусочной, запечатлела, как находящийся под воздействием горячительных напитков клиент подозвал к себе ряженого в костюм лягушки молодого человека, а затем ударил его тем самым оголив лицо работника рекламной компании.

Реакция со стороны промоутера последовала незамедлительно и он «приземлил» своего обидчика, приятели которого предотвратили избиение подвыпившего собутыльника.


Примечательно, что один из сидящих за столом участников банкета швырнул в сторону промоутера пластиковую ёмкость с напитком, но к счастью для метателя человек-лягушка не заметил второго покушения на свою персону. 

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Метки: Видео   Китай   драка   конфликт   костюм   лягушка   
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7  комментариев
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11k
Андрей Ма-С 2 часа назад
ват он настоящий боевой жаб))
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Хачик Полчаса назад
И сцепились жаба с гадюкою!
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1k
alex Полчаса назад
это разве драка? китайцы одним словом
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7k
Echo Час назад
Царь-лягух и недобрый молодец
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4k
Горожанин 2 часа назад
Опять заводила не терпила в еб@льник получил. Красово смотреть)
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