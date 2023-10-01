Банкет в кафе закончился мордобоем с человеком-лягушкой

Камера безопасности, установленная в закусочной, запечатлела, как находящийся под воздействием горячительных напитков клиент подозвал к себе ряженого в костюм лягушки молодого человека, а затем ударил его тем самым оголив лицо работника рекламной компании.
Реакция со стороны промоутера последовала незамедлительно и он «приземлил» своего обидчика, приятели которого предотвратили избиение подвыпившего собутыльника.
Примечательно, что один из сидящих за столом участников банкета швырнул в сторону промоутера пластиковую ёмкость с напитком, но к счастью для метателя человек-лягушка не заметил второго покушения на свою персону.
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