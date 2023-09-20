В Башкирии посетители кафе устроили массовую драку

В городе Баймак посетители кафе устроили драку. На кадрах видно, как вошедший в зал мужчина начинает разговор на повышенных тонах с еще одним гостем заведения. Через несколько мгновений завязывается драка.
— В рот ***** любого, *****.
— Не получится
— Чё не получится?
Жаркое побоище произошло в одном из кафе города Баймак. По данным Mash, один из отдыхавших на втором этаже поссорился с дамой. Стал срываться на других посетителях — сильное заявление вначале как раз принадлежит ему. Услышал комментарий от парня из другой компании, ответил кулаками. С каждой стороны вступились друзья
Участники конфликта были установлены и доставлены в отдел МВД России по Баймакскому району. На зачинщиков составили административку за мелкое хулиганство.
Внимание! В видео присутствуют ненормативная лексика
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