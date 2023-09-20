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В Башкирии посетители кафе устроили массовую драку

В Башкирии посетители кафе устроили массовую драку

Автор:
20 сентября 2023 10:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Баймак   Башкирия   Видео   драка   инцидент   кафе   конфликт   
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В городе Баймак посетители кафе устроили драку. На кадрах видно, как вошедший в зал мужчина начинает разговор на повышенных тонах с еще одним гостем заведения. Через несколько мгновений завязывается драка.

— В рот ***** любого, *****.

— Не получится

— Чё не получится?

Жаркое побоище произошло в одном из кафе города Баймак. По данным Mash, один из отдыхавших на втором этаже поссорился с дамой. Стал срываться на других посетителях — сильное заявление вначале как раз принадлежит ему. Услышал комментарий от парня из другой компании, ответил кулаками. С каждой стороны вступились друзья

Участники конфликта были установлены и доставлены в отдел МВД России по Баймакскому району. На зачинщиков составили административку за мелкое хулиганство.

Внимание! В видео присутствуют ненормативная лексика

Источник:

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Метки: Баймак   Башкирия   Видео   драка   инцидент   кафе   конфликт   
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10  комментариев
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17k
Голос Вселенной Час назад
Да наложите вы уже на ролик музыку из Бенни Хилла....... Будет смотреть веселей-интересней
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755
Flint 7 минут назад
синька - зло!
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9k
Уретра Брежнева 10 минут назад
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980
vadimbar 10 минут назад
Штурмовые роты в зоне СВО ждут этих смелых, активных и сильных парней !
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92k
sapér Vodička 12 минут назад
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56k
dima423 17 минут назад
весело конечно но нихера не понятно))
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6k
alex Полчаса назад
ну чувак хотел драки-он её получил, правда смысл такого поведения не понятен
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7
Alen Dales Час назад
еб.аные животные. От них пользы ноль, только проблемы для общества
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723
Илья 2 часа назад
Таких буйных паковать и в военкомат. На фронте такие смелые и буйные ой как нужны. Булут в атаки ходить , там смелость свою показывать с пользой для государства.
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Fidel

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