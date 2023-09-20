В Башкирии посетители кафе устроили массовую драку

— В рот ***** любого, *****.

— Не получится

— Чё не получится?

Жаркое побоище произошло в одном из кафе города Баймак. По данным Mash, один из отдыхавших на втором этаже поссорился с дамой. Стал срываться на других посетителях — сильное заявление вначале как раз принадлежит ему. Услышал комментарий от парня из другой компании, ответил кулаками. С каждой стороны вступились друзья

Участники конфликта были установлены и доставлены в отдел МВД России по Баймакскому району. На зачинщиков составили административку за мелкое хулиганство.