Покупательница с коляской подралась с сотрудницей магазина

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В одном из магазинов сети по продаже косметики и бытовой химии произошла драка между покупательницей и сотрудницей. Причина конфликта неизвестна, однако разгоряченная женщина с коляской успела нагрубить и сотруднице полиции.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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Где ж бы май, вечный май?
Жаль, но по факту ей ничего , скорее всего, не будет
Бабка две недели назад покупала мороженую скумбрию по 220 "деревянных", а сегодня - 350 рублей!
Вот бабка и возмутилась. До драки не дошло - силы не равны.
А дальше, интересней будет...
Зима близко.
В "магнит" лимоны не завезли - даже по 210 р разбирают.
типа такой -ааа это хабалка ! меняем писду на другую срочно !