Покупательница с коляской подралась с сотрудницей магазина

FISHKINET
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами Умер звезда сериала "Солдаты" Умер звезда сериала "Солдаты" 20 неприятных секретов разных профессий, которыми поделились в сети 20 неприятных секретов разных профессий, которыми поделились в сети В Финляндии запретили въезд автомобилей с российскими номерами, в Госдуме предложили аналогичный запрет В Финляндии запретили въезд автомобилей с российскими номерами, в... Улыбните улыбатор Улыбните улыбатор Душевные деревенские кадры, от которых становится тепло на душе Душевные деревенские кадры, от которых становится тепло на душе Это произошло на самом деле Это произошло на самом деле В Калининграде школьники толпой избили полицейских возле школы В Калининграде школьники толпой избили полицейских возле школы Мастера, работающие в стиле "сойдёт и так" продолжают удивлять окружающих Мастера, работающие в стиле "сойдёт и так" продолжают удивлять... Инопланетяне в Перу оказались ненастоящими Инопланетяне в Перу оказались ненастоящими В Москве репетитор по английскому столкнулась с «чёрным пиаром», лишилась всех учеников и покончила с собой В Москве репетитор по английскому столкнулась с «чёрным пиаром»,... Какие цвета крови встречаются в животном мире? Какие цвета крови встречаются в животном мире? Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные «Ученики в восторге! Родители в прострации»: в Тюменской области учительницу выгнали из школы за «развратные» фото «Ученики в восторге! Родители в прострации»: в Тюменской области... 13 исторических фото, которые задокументировали первые и важные события из прошлого 13 исторических фото, которые задокументировали первые и важные... Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 сентября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 сентября В ТЦ подмосковного Реутова четырёхлетней девочке оторвало пальцы эскалатором В ТЦ подмосковного Реутова четырёхлетней девочке оторвало пальцы... Дизайнеры восстановили облик древних сооружений Дизайнеры восстановили облик древних сооружений Победители конкурса Ocean Photographer of the Year 2023 Победители конкурса Ocean Photographer of the Year 2023
Главная > Видео
Покупательница с коляской подралась с сотрудницей магазина

Покупательница с коляской подралась с сотрудницей магазина

Автор:
16 сентября 2023 12:20
Метки: Видео   драка   инцидент   конфликт   магазин   покупательница   
1895
1
1

В одном из магазинов сети по продаже косметики и бытовой химии произошла драка между покупательницей и сотрудницей. Причина конфликта неизвестна, однако разгоряченная женщина с коляской успела нагрубить и сотруднице полиции.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видео   драка   инцидент   конфликт   магазин   покупательница   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
34k
albedo 2 часа назад
Самое хреновое - какой ребенок вырастет у такой хабалки!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
51k
turyst 14 минут назад
Осень, осень и у бабы крышу сносит.
Где ж бы май, вечный май?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Опаньки Час назад
Оскорбление сотрудника полиции, мат в общественном месте, угроза убийством )))) Давай ТП , жги еще ))

Жаль, но по факту ей ничего , скорее всего, не будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6
Alen Dales 2 часа назад
самое ужасное это поведение сотрудницы полиции. Просто зачем она вообще форму надела и пошла работать в полицию? что бы отпустить нарушительницу и выслушать в свой адрес мат? какое уважение к таким сотрудникам может быть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
397
Алексей Бляйбтрой 2 часа назад
яжмать прикрылась ребенком
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vergüenza Ajena 2 часа назад
Без предыстории не понятно кто прав, а кто виноват.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
doker 2 часа назад
А чего удивляться... Зашел сегодня в магазин за филе минтая на рыбные котлеты (захотелось), стоит ОР на весь магазин. Интересуюсь: "Чего?"
Бабка две недели назад покупала мороженую скумбрию по 220 "деревянных", а сегодня - 350 рублей!
Вот бабка и возмутилась. До драки не дошло - силы не равны.
А дальше, интересней будет...
Зима близко.
В "магнит" лимоны не завезли - даже по 210 р разбирают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Совранский 2 часа назад
Господи, ребенку это за что?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

649311



Другие посты автора
Популярное
Эта тёплая атмосфера плацкарта, которую сложно забыть
Эта тёплая атмосфера плацкарта, которую сложно забыть
Про шпиццу и зону комфорта: первая осенняя подборка каламбуров и лингвошуток
Про шпиццу и зону комфорта: первая осенняя подборка каламбуров и лингвошуток
Набирающие популярность
Не Бременские и не Музыканты
Не Бременские и не Музыканты
Собрал ребенка в школу в 2023 году: что купил и на чем сэкономил
Собрал ребенка в школу в 2023 году: что купил и на чем сэкономил
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Связка ключей

Лучшие демотиваторы
У меня появился любимый дорожный знак!

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#автомир#подборка#люди#Автовсячина#ДТП#Разное#кино#США#знаменитости
#фото#машина#интересное#Прикол#позитив#факты#Россия#Мемы#Москва#новости
#автомобили#Юмор#животные#интересно#аварии#авто аварии#Рецепт#сарказм#полиция#Санкт-Петербург
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами Женская драка с неожиданным финалом Женская драка с неожиданным финалом Обвинённый в воровстве мужчина отправил сотрудницу магазина в нокаут Обвинённый в воровстве мужчина отправил сотрудницу магазина в нокаут Пьяные мужчины избили подростков в торговом центре Пьяные мужчины избили подростков в торговом центре Расправился с негодяем одной правой Расправился с негодяем одной правой Дебошир отправил в&nbsp; нокаут посетительницу ночного заведения в Архангельской области Дебошир отправил в  нокаут посетительницу ночного заведения в Архангельской области

На что жалуетесь?

Вернуться