Посетитель тренажёрного зала атаковал другого мужчину из-за шуточного поцелуя

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В тренажёрном зале в Москве словесная перепалка двух мужчин переросла в рукоприкладство. Один из оппонентов в шутку поцеловал другого и спровоцировал агрессию.
Так много вопросов и так мало ответов.
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Я бы и от бабы неизвестной увернулся
патамушта МНЕ ПРОТИВНО
.
такшта ЕСЛИ ТЫ СОБРАЛСЯ НА ПРАНК - БУДЬ ГОТОВ ПОЛУЧИТЬ ЗА НЕГО КИЗДЮЛЕЙ
Это справедливо, ящитаю
ибо каждый человек ИМЕЕТ ПРАВО НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ
Попробуй кого-нить поцеловать "на зоне, в камере"
Рискни с зэком-сидельцем
этот контингент у меня в клетке сидит, задержанный за правонарушения
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теперь гомосятина такие отмазки лепит, когда их грязные домогательства идут не по плану?