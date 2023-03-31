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Посетитель тренажёрного зала атаковал другого мужчину из-за шуточного поцелуя

Посетитель тренажёрного зала атаковал другого мужчину из-за шуточного поцелуя

Автор:
31 марта 2023 10:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   видео   драка   конфликт   тренажёрный зал   удар   
485
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В тренажёрном зале в Москве словесная перепалка двух мужчин переросла в рукоприкладство. Один из оппонентов в шутку поцеловал другого и спровоцировал агрессию.

Так много вопросов и так мало ответов.

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Метки: Москва   видео   драка   конфликт   тренажёрный зал   удар   
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20  комментариев
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5k
onebibis 50 минут назад
За дело получил п.и.д.o.р.
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15k
Голос Вселенной 5 минут назад
Да, чувак все правильно сказал... и сделал правильно. )))
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5k
Горожанин 10 минут назад
Зачем вообще ходить в общие качалки? Там же п.и.д.о.р.ы одни собираются, чтобы как женщины на себя публично полюбоваться и своими телесами перед другими покрасоваться. Ущербные. Нормальные мужики домой всё покупают и качаются. Э
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829
Гера 12 минут назад
Повезло, что не грифом от штанги, хотя стоило бы..
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4k
Феликс Дзержинский 13 минут назад
Повезло целовальщику, а ведь мог и гриф от штанги в }I{опе застрять.
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116
cmacy 14 минут назад
Поддерживаю мужика в его гневе тем более, что в ответ на его такие злые (но совсем беспонтовые по эффекту кстати) удары его оппонент так и не ответил подтвердив что чмошник. При таком перевесе мог бы и ответить , если бы был мужиком
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188
noname789 17 минут назад
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127k
Аааа 21 минуту назад
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4k
pinbalist Полчаса назад
Надо было этого целовальника блином от штанги "поцеловать"
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 45 минут назад
За такие шутки зубам тесно.
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1k
Десантура 47 минут назад
Больной извращенец получил по морде. Это правильно.
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15k
ss 51 минуту назад
Нихера себе шуточки! И правильно, что в рыло дал. За такое вполне себе правомочен.
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6k
Sanar 52 минуты назад
Жирдяй на заднем плане явно не одобряет происходящее)))
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90k
Херанука Паибалу 53 минуты назад
А вот лично мне бы не хотелось, чтоб меня лобзал какой-то мужик
Я бы и от бабы неизвестной увернулся
патамушта МНЕ ПРОТИВНО
.
такшта ЕСЛИ ТЫ СОБРАЛСЯ НА ПРАНК - БУДЬ ГОТОВ ПОЛУЧИТЬ ЗА НЕГО КИЗДЮЛЕЙ
Это справедливо, ящитаю
ибо каждый человек ИМЕЕТ ПРАВО НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ
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11k
Shtoppi 55 минут назад
<<Один из оппонентов в шутку поцеловал другого и спровоцировал агрессию.>>
------------
теперь гомосятина такие отмазки лепит, когда их грязные домогательства идут не по плану?
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