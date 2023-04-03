FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7080 постов • 993 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
Дебошир отправил в&nbsp; нокаут посетительницу ночного заведения в Архангельской области

Дебошир отправил в нокаут посетительницу ночного заведения в Архангельской области

Автор:
03 апреля 2023 11:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Архангельская область   видео   драка   инцидент   конфликт   котлас   люди   
2073
1
1

В ночном заведении Котласа (Архангельская область) произошёл конфликт, в результате которого пострадали как минимум две девушки. В ходе потасовки нетрезвый парень бросил стул в своего оппонента, но попал в лицо случайной посетительнице. Затем агрессивный молодой человек отправил в нокаут другую представительницу прекрасного пола.

Бросок стула и нокаут с 1:23 

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Архангельская область   видео   драка   инцидент   конфликт   котлас   люди   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Ваня 2 часа назад
вот взять эту буйную кучку "синих героев" и к нам на донбасс, под авдеевку...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
−11
[email protected] 4 минуты назад
пут лерстан ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
ишты 6 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Вячеслав 9 минут назад
Нормальный кабацкий мордобой. В дурную молодость 90-х и не такое делали. Бывало пол кабака разносили в веселой драке. Первую девушку жалко. совсем не причем прилетело. Вторая пострадала за язык. Если нету плеча которое за тебя любого порвет лучше молчи во время драки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
88k
Феофан 11 минут назад
Курятник какой-то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4
Dmitry N 12 минут назад
Больше похоже на корпоратив) они там какие-то всё знакомые, кажись
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
!ГЕНнадий 15 минут назад
Зачем кричать "Я его урою" м такой подготовкой?...
Поведение как у Прибалтики или Польши.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий ! Полчаса назад
Дикари.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
alexxxx7878 42 минуты назад
Воспитание поколения ЕГЭ....Животные..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Компьютер DELL монитором 46 минут назад
Расплескалась синева
Расплескалась ....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
890
Дмитрий Грачёв 46 минут назад
Быдло любит так отдыхать. А нормальные бабы не лезут в разборки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Faithless 48 минут назад
Такие мероприятия происходят в каждом баре с разной периодичностью. Некоторых людей по синьке (причем даже не в смертельных дозах) уносит в страну приключений и они себя перестают контролировать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
ЦСКА 50 минут назад
Девка то очухалась??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
SmartCat101 54 минуты назад
где охрана ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
250
Человек Наблюдающий 56 минут назад
хорошее кафе. публика приличная
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Dihydrogen Monoxide 59 минут назад
веселый тамада и конкурсы интересные...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алекс 59 минут назад
это что за п...дец???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Hunson Abadeer Час назад
Не знаю что там было, но поржал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
kotovski Час назад
русская народная забава, набухаться и подраться .
вата фасс
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей Викторович Час назад
Мне кажется они там все пьяные!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
ScorpionDS 2 часа назад
Комментаторов беспокоит, что посадят дурочка который вырубил другую девушку, а не сам факт что она может не выжить.


Вроде прилично выглядит заведение, но где охрана непонятно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 6 комментариев
Показать ещё
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

637213



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В любой непонятной ситуации кушайте пельмени
В любой непонятной ситуации кушайте пельмени
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 31 марта
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 31 марта
Набирающие популярность в сообществах
Талантливые и даже гениальные люди далеко не всегда бывают порядочными, в общепринятом смысле слова
Талантливые и даже гениальные люди далеко не всегда бывают порядочными, в общепринятом...
Глазами исторической персоны: 15 селфи из тех времён, когда они ещё не были популярны
Глазами исторической персоны: 15 селфи из тех времён, когда они ещё не были популярны
Ты просто космос, Тинькофф
Ты просто космос, Тинькофф
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
О пользе физики

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#факты#Приколы#Россия#люди#улыбнуло#инцидент#комментарии#США
#Юмор#Фотографии#в мире#Прикол#автомобили#позитив#автомир#аварии#Мемы#торнадо
#история#интересно#картинки#подборка#кино#Санкт-Петербург#машина#дтп#стихия#шоу бизнес
Ты просто космос, Тинькофф Ты просто космос, Тинькофф Двое пьяных парней прицепились к бойцу Двое пьяных парней прицепились к бойцу Конфликт детей перерос в драку взрослых во дворе Конфликт детей перерос в драку взрослых во дворе В Нижнем Новгороде мужчина избил дерзкую "зебру-попрошайку" В Нижнем Новгороде мужчина избил дерзкую "зебру-попрошайку" Излишняя самоуверенность не довела мужчину до добра Излишняя самоуверенность не довела мужчину до добра Неожиданный финал уличной драки Неожиданный финал уличной драки

На что жалуетесь?

Вернуться