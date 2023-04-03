Дебошир отправил в нокаут посетительницу ночного заведения в Архангельской области

2073
1
1
В ночном заведении Котласа (Архангельская область) произошёл конфликт, в результате которого пострадали как минимум две девушки. В ходе потасовки нетрезвый парень бросил стул в своего оппонента, но попал в лицо случайной посетительнице. Затем агрессивный молодой человек отправил в нокаут другую представительницу прекрасного пола.
Бросок стула и нокаут с 1:23
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
Источник:
Ссылки по теме:
- Двое пьяных парней прицепились к бойцу
- Неожиданный финал уличной драки
- Излишняя самоуверенность не довела мужчину до добра
- Конфликт детей перерос в драку взрослых во дворе
- В Нижнем Новгороде мужчина избил дерзкую "зебру-попрошайку"
Новости партнёров
реклама
Поведение как у Прибалтики или Польши.
Расплескалась ....
вата фасс
Вроде прилично выглядит заведение, но где охрана непонятно.