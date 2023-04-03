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Пьяные мужчины избили подростков в торговом центре

Пьяные мужчины избили подростков в торговом центре

Автор:
03 апреля 2023 10:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Санкт-Петеребург   видео   драка   избиение   инцидент   конфликт   торговый центр   тц   фудкорт   
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В торговом центре в Санкт-Петербурге словесная перепалка между мужчинами и подростками переросла в избиение последних. Согласно распространённой в сети версии, обострение конфликта произошло после сделанного парнем замечания.

Подростки сидели за столом, когда к ним подошли и "докопались" нетрезвые мужчины. Один из молодых людей попросил мужчин не материться и этим спровоцировал обострение конфликта.

Видео содержит ненормативную лексику.

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Метки: Россия   Санкт-Петеребург   видео   драка   избиение   инцидент   конфликт   торговый центр   тц   фудкорт   
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22  комментария
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Елена Час назад
Странно. Обычно подростки всех остальных стократно переплюнут в отношение мата. Да и докапываются они значительно чаще к людям старшего возраста...
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15k
Alex 12 секунд назад
Шпана отскочила на десяток метров и что-то там исполняет типа прыжков на месте... 100% дитятки виноваты. Иной раз слышишь их гнилой базар без единого нормального слова и хочется им кусок мыла в пасть забить, чтобы отмывали пару часов.
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3k
Андрей 23 минуты назад
Ничего не понятно. Но руки распускать нельзя.
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462
Knives22 Полчаса назад
На фишках все как всегда, одни быдланы одобряют поведение других быдланов.
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205
Александр Б. Knives22 9 минут назад
А почему бы вам, быдланам, не перестать это делать?
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462
Knives22 Александр Б. Минуту назад
Наверное это не у меня спрашивать нужно, а у тех кто ниже пьяное быдло хвалит.
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13k
Святослав Полчаса назад

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3k
kleyman 40 минут назад
А да старый гопарь, ай да молодца
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1k
Елизавета 42 минуты назад
У нас в Латвии подростки кроют матом так, как будто они с самого рождения и безвылазно сидят в окопах, которые без устали обстреливают артиллерией и бомбят авиацией. Причём, эти подростки независимо от пола и национальности. А тут их сверстники такие приличные и культурные. Что-то явно не так.
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33k
Fat Lynx Час назад
Прям просто так взяли и до*бались? или там была прелюдия, которую нам не показали?
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4k
pinbalist Час назад
Кто прав-то? За кого болеть?
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2k
Alex Час назад
Мало дали засранцам
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14k
banzai7 Час назад
Культурная столица, ёптыть.
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