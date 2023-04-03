Пьяные мужчины избили подростков в торговом центре

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В торговом центре в Санкт-Петербурге словесная перепалка между мужчинами и подростками переросла в избиение последних. Согласно распространённой в сети версии, обострение конфликта произошло после сделанного парнем замечания.
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100% сначала нахамили мужикам, думали что пьяные спустят.
А не вышло.
И получили, я считаю, вполне заслуженно.