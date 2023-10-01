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Неоднократно судимый белгородец украл из магазина 44 пачки масла

Неоднократно судимый белгородец украл из магазина 44 пачки масла

Автор:
01 октября 2023 11:02
Сообщество : Криминал
Метки: 44 пачки   Видео   белгородец   кража   люди   масло   
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Житель Белгорода зашёл в магазин в Строителе и украл с полки магазина 44 пачки масла на сумму более 3 тыс. рублей. За это ему грозит до двух лет лишения свободы.

Кража произошла в одном из супермаркетов Строителя в Яковлевском городском округе. 32-летний житель сложил в свой пакет 44 пачки масла с полки магазина, а затем направился к выходу, минуя кассу. Общая стоимость ущерба составила более 3 тыс. рублей.


Произошедшее преступление заметил участковый уполномоченный ОМВД, когда просматривал записи с камер видеонаблюдения. Подозреваемым оказался неоднократно судимый и состоящий на учёте у врача-нарколога житель Белгорода.


Белгородца уже задержали. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Горожанину грозит до двух лет лишения свободы.


Сотрудники правоохранительных органов проверяют причастность мужчины к другим подобным преступлениям.

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Метки: 44 пачки   Видео   белгородец   кража   люди   масло   
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10  комментариев
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13k
Djeff Час назад
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 15 минут назад
Ну теперь со своей смазкой на нары поедет )))
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11k
Властелин 16 минут назад
10 лет строгоча. Вот если бы украл пару миллиардов то другое дело был бы свободен.
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1k
БУЛЬБАШ 18 минут назад
70 рублей за пачку , что за масло такое
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119k
parallax Полчаса назад
Пора вводить поправки в УК. Если попался после второй ходки, то давать пожизненный, ибо для социума такой человек уже окончательно потерян и приносит только вред.
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685
Серга 53 минуты назад
надо красть деньги из бюджета..будешь депутатом и "уважаемым человеком" и хрен тебя кто посадит
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3k
kca-opa Час назад
Видать просто сесть хотел, на 3 косаря можно было пузырь вискаря или конячины подрезать, в магазины, в которые я хожу, охраны в зале нет совсем, а накой, всё под камерами, ну схватил, унёс, и твоё фото везде, опера запросто распознают старого знакомого алкаша или бывшего зэка, ну а кто ещё в магазине будет жратву или синьку воровать?
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