Неоднократно судимый белгородец украл из магазина 44 пачки масла

Житель Белгорода зашёл в магазин в Строителе и украл с полки магазина 44 пачки масла на сумму более 3 тыс. рублей. За это ему грозит до двух лет лишения свободы.
Кража произошла в одном из супермаркетов Строителя в Яковлевском городском округе. 32-летний житель сложил в свой пакет 44 пачки масла с полки магазина, а затем направился к выходу, минуя кассу. Общая стоимость ущерба составила более 3 тыс. рублей.
Произошедшее преступление заметил участковый уполномоченный ОМВД, когда просматривал записи с камер видеонаблюдения. Подозреваемым оказался неоднократно судимый и состоящий на учёте у врача-нарколога житель Белгорода.
Белгородца уже задержали. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Горожанину грозит до двух лет лишения свободы.
Сотрудники правоохранительных органов проверяют причастность мужчины к другим подобным преступлениям.
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