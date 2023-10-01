Неоднократно судимый белгородец украл из магазина 44 пачки масла

Кража произошла в одном из супермаркетов Строителя в Яковлевском городском округе. 32-летний житель сложил в свой пакет 44 пачки масла с полки магазина, а затем направился к выходу, минуя кассу. Общая стоимость ущерба составила более 3 тыс. рублей.

Произошедшее преступление заметил участковый уполномоченный ОМВД, когда просматривал записи с камер видеонаблюдения. Подозреваемым оказался неоднократно судимый и состоящий на учёте у врача-нарколога житель Белгорода.

Белгородца уже задержали. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Горожанину грозит до двух лет лишения свободы.

Сотрудники правоохранительных органов проверяют причастность мужчины к другим подобным преступлениям.