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Опытная сотрудница магазина не позволила девушке украсть украшение

Опытная сотрудница магазина не позволила девушке украсть украшение

Автор:
19 мая 2023 10:17
Метки: азиаты   в мире   видео   кража   люди   магазин   украшение   
1822
1
1

Камера наблюдения, установленная на территории магазина, запечатлела попытку кражи. Девушка попыталась похитить украшение пока её сообщник отвлекал сотрудницу торговой точки.

Злоумышленники не смогли осуществить задуманное. Работница магазина хорошо знакома с правилом: не оставлять драгоценности без присмотра.

Источник:

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Метки: азиаты   в мире   видео   кража   люди   магазин   украшение   
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14  комментариев
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32k
АнтонПолднев Час назад
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25
Алексей Куликов 15 секунд назад
Немного не понимаю. Ну возьмёт девушка украшение. Работница увидев, что его нет, поднимет тревогу. Через секунду
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11k
Властелин Минуту назад
Если бы они продолжи бы стоять а не здристнули сразу. То ни кто бы ничего и не подумал ну хотела взять посмотреть ну и что все берут в руки смотреть.
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2k
Fiverknot 21 минуту назад
И сдриснули мгновенно, когда кража не удалась.
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9k
SSD Полчаса назад
На любую хитрую жопу, найдется хер с резьбой)
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−19
Ре 50 минут назад
Надо работу таких воровок нанимать. Глаз наметан
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505
Ivan Shotgun 52 минуты назад
Следующий уровень роста квалификации продавщицы- будет сразу киздить по рукам.
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9k
Борис Карабанов Час назад
Я только не очень хорошо представляю дальнейшее развитие событий. Ну, продавщица станет выкладывать второе украшение, а первое с лотка исчезло и?
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29
Patiot Борис Карабанов 46 минут назад
Да ничего там никто не хотел украсть. Судя по всему девушка просто хотела взять украшение в руки, чтобы рассмотреть его или примерить. А после такого финта со стороны продавца пара просто обиделась и ушла.
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261
Юрий Алматы Борис Карабанов 11 минут назад
Сомневаюсь, что горе грабители об этом думали.
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261
Юрий Алматы Patiot 6 минут назад
Почему она просто смотрела на украшение, когда продавщица его достала? Стеснялась взять посмотреть? А когда продавщица отвернулась - осмелилась?
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5k
V2.Smirnov Час назад
Интересно - это должностная инструкция или собственное изобретение?
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