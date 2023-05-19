Опытная сотрудница магазина не позволила девушке украсть украшение

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Камера наблюдения, установленная на территории магазина, запечатлела попытку кражи. Девушка попыталась похитить украшение пока её сообщник отвлекал сотрудницу торговой точки.
Злоумышленники не смогли осуществить задуманное. Работница магазина хорошо знакома с правилом: не оставлять драгоценности без присмотра.
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