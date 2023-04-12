Медработник украл деньги пациентки, а потом заметил камеру

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В сети набирает популярность видео, снятое скрытой камерой. Парамедик украл 60 фунтов стерлингов (более 6 тысяч рублей) из дома 94-летней женщины, которой делали сердечно-легочную реанимацию на улице.
Сын скончавшейся женщины передал видео в полицию. 58-летний медработник Марк Титли признал свою вину и был приговорен к 18 неделям тюремного заключения с отсрочкой исполнения на 12 месяцев. Ему также было назначено 120 часов неоплачиваемой работы.
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