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Медработник украл деньги пациентки, а потом заметил камеру

Медработник украл деньги пациентки, а потом заметил камеру

Автор:
12 апреля 2023 08:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Скорая   в мире   видео   деньги   кража   люди   медик   
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В сети набирает популярность видео, снятое скрытой камерой. Парамедик украл 60 фунтов стерлингов (более 6 тысяч рублей) из дома 94-летней женщины, которой делали сердечно-легочную реанимацию на улице.

Сын скончавшейся женщины передал видео в полицию. 58-летний медработник Марк Титли признал свою вину и был приговорен к 18 неделям тюремного заключения с отсрочкой исполнения на 12 месяцев. Ему также было назначено 120 часов неоплачиваемой работы.

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Метки: Скорая   в мире   видео   деньги   кража   люди   медик   
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2  комментария
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Григорий 11 минут назад
Она оставила деньги на тумбочке - это даже не соблазн, это провокация. И отметьте - он хороший человек, взял чуть-чуть.
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