Парочка обворовала кофейный автомат самообслуживания

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В магазине в Пскове парню и девушке очень приглянулся кофейный автомат самообслуживания. Молодые люди без стеснения набрали себе трубочек для кофейных стаканчиков, корицу и какого-то сиропа.
Надпись "ведётся видеонаблюдение" их особо не смутила. В видео присутствует ненормативная лексика.
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Трое прохожих пообедали на постоялом дворе и отправились в путь.
А что, ребята, ведь мы, кажется, дорого за обед заплатили?
Ну, я хоть и дорого заплатил, сказал один, зато недаром!
А что?
А разве вы не приметили? Только хозяин засмотрится, я сейчас схвачу из солоницы горсть соли, да в рот, да в рот! /с/