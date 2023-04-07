FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7103 поста • 994 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
Парочка обворовала кофейный автомат самообслуживания

Парочка обворовала кофейный автомат самообслуживания

Автор:
07 апреля 2023 09:09
Сообщество : Жить в России
Метки: автомат самообслуживания   видео   воровство   кража   люди   псков   
578
1
1

В магазине в Пскове парню и девушке очень приглянулся кофейный автомат самообслуживания. Молодые люди без стеснения набрали себе трубочек для кофейных стаканчиков, корицу и какого-то сиропа.

Надпись "ведётся видеонаблюдение" их особо не смутила. В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: автомат самообслуживания   видео   воровство   кража   люди   псков   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
mikhanych 2 часа назад
конченые дебилы! кроме надписи о видеонаблюдении на подобных аппаратах часто есть объява со ссылкой на статью и пояснением, что все это изобтлеие для клиентов, оплативших напиток, и что если поступить подобным образом, владелец аппарата передает материалы в полицию и пишет заяву. лумаю, что в данном случае так и поступят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
52k
smakido Минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
74k
Viktor 2 часа назад
Это называется - БЫДЛО!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
446
Jlav 2 часа назад
На самом деле это камера для наблюдения за животными в естественной среде обитания... (голосом Дроздова)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Барсук 2 часа назад
Да, халява - она такая


Трое прохожих пообедали на постоялом дворе и отправились в путь.
А что, ребята, ведь мы, кажется, дорого за обед заплатили?
Ну, я хоть и дорого заплатил, сказал один, зато недаром!
А что?
А разве вы не приметили? Только хозяин засмотрится, я сейчас схвачу из солоницы горсть соли, да в рот, да в рот! /с/
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
357
Вася Васильев 2 часа назад
И где здесь кража? Лимитов на корицу-сироп и что там ещё в самообслуживании нет. Есть некоторые неписанные правила, но по закону всё эти допы бесплатны в ЛЮБОМ объёме.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
357
Вася Васильев mikhanych 2 часа назад
Вчера оплатили )) про допы сегодня вспомнили )) Но всяко негодовать тут может только кофейный магнат, что поставил там аппарат, впрочем норма прибыли в 700% вполне себе компенсирует такие выходки клиентов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
123
анатоль 3 часа назад
в чем новость то? раньше писали про упавшую сосиску, теперь будет про палочки из кофейного автомата?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dobriy drug

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1006840



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Сын губернатора Красноярского края, сбежавший из-под носа итальянской полиции, появился в России
Сын губернатора Красноярского края, сбежавший из-под носа итальянской полиции,...
25 правдивых фактов, которые кажутся полной выдумкой
25 правдивых фактов, которые кажутся полной выдумкой
Набирающие популярность в сообществах
Едешь по трассе медленнее 120 км/ч - плати 120 долларов
Едешь по трассе медленнее 120 км/ч - плати 120 долларов
Чёрный коршун: Пируют на пепелище. Они научились пользоваться огнём и теперь устраивают пожары, таская горящие ветки!
Чёрный коршун: Пируют на пепелище. Они научились пользоваться огнём и теперь...
Ты просто космос, Тинькофф
Ты просто космос, Тинькофф
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный разговор двух поляков

Лучшие демотиваторы
Глаз не оторвать...⁠⁠

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Прикол#история#факты#авто аварии#полиция#Китай#США#позитив
#Юмор#автомобили#животные#люди#аварии#Автовсячина#знаменитости#нападение#подборка#Приколы
#интересное#автомир#интересно#в мире#дтп#забавно#кино#Прошлое#Мемы#соцсети
Ты просто космос, Тинькофф Ты просто космос, Тинькофф Бабушка сорвала маску с магазинного вора Бабушка сорвала маску с магазинного вора Парень догнал и поколотил воришку, стащившего у него самокат Парень догнал и поколотил воришку, стащившего у него самокат Мужчина обокрал пассажира метро под предлогом помощи Мужчина обокрал пассажира метро под предлогом помощи Полицейские встретили воришку с распростертыми объятиями Полицейские встретили воришку с распростертыми объятиями Воровка попыталась украсть поддельную посылку Воровка попыталась украсть поддельную посылку

На что жалуетесь?

Вернуться