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Двое хулиганов совершили дерзкий налет на магазин: они украли товар и избили администратора

Двое хулиганов совершили дерзкий налет на магазин: они украли товар и избили администратора

Автор:
18 мая 2023 10:49
Сообщество : Криминал
Метки: Санкт-Петербург   администратор   видео   воры   избиение   кража   криминал   люди   товар   
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Злоумышленники пришли утром в супермаркет и забрали товар с прилавка, после чего без зазрения совести направились к выходу.

Администратор магазина попытался задержать воришек. Однако те ударили молодого человека по голове неизвестным предметом и скрылись. В результате сотрудник получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб затылка.

Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители. Сумма ущерба устанавливается.


По нашим данным, инцидент произошел на Лермонтовском проспекте.

Источник:

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Метки: Санкт-Петербург   администратор   видео   воры   избиение   кража   криминал   люди   товар   
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1  комментарий
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Андрей Еделькин 2 часа назад
Это уже не хулиганы а разбойники
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