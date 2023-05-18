Двое хулиганов совершили дерзкий налет на магазин: они украли товар и избили администратора

1093
1
1
Злоумышленники пришли утром в супермаркет и забрали товар с прилавка, после чего без зазрения совести направились к выходу.
Администратор магазина попытался задержать воришек. Однако те ударили молодого человека по голове неизвестным предметом и скрылись. В результате сотрудник получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб затылка.
Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители. Сумма ущерба устанавливается.
По нашим данным, инцидент произошел на Лермонтовском проспекте.
Источник:
Ссылки по теме:
- Парочка обворовала кофейный автомат самообслуживания
- Ограбление без шума и пыли
- Медработник украл деньги пациентки, а потом заметил камеру
- Разбойное нападение на сотрудницу салона сотовой связи попало на видео
- Мужчина обокрал пассажира метро под предлогом помощи
Новости партнёров