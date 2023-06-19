В США разыскивают подростков за кражу ЛГБТ-флага

Очередное страшнейшее преступление в США

В США полиция объявила в розыск и попросила помощи у местных жителей в поиске двух подростков, которые сорвали радужный флаг с частного дома.

На опубликованных кадрах видно, как два человека в масках срывают флаг и сбегают с ним. Теперь им грозит до 10 лет тюрьмы за преступление на почве ненависти.