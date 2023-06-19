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В США разыскивают подростков за кражу ЛГБТ-флага

В США разыскивают подростков за кражу ЛГБТ-флага

Автор:
19 июня 2023 09:00
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   в мире   видео   кража   люди   флаг   
784
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В США полиция попросила помощи в поиске двух подростков, сорвавших флаг сексуальных меньшинств с дома местного жителя.

Очередное страшнейшее преступление в США

В США полиция объявила в розыск и попросила помощи у местных жителей в поиске двух подростков, которые сорвали радужный флаг с частного дома.

На опубликованных кадрах видно, как два человека в масках срывают флаг и сбегают с ним. Теперь им грозит до 10 лет тюрьмы за преступление на почве ненависти.

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Метки: США   в мире   видео   кража   люди   флаг   
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4  комментария
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74k
Viktor 52 минуты назад
Правильные подростки, надо было ещё и дом подпалить!
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1k
raael13 19 минут назад
Нужно срочно помочь подпольщикам натуралам оружием.
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12k
..: Атеист :.. Полчаса назад
Т.е стащить смартфон/телек/... с магаза до 1к(или сколько там) - ерунда, а вот 10 баксовый флажок [мат] -- 10 лет зоны?))
Мдя, законы у них того, с кукухой! абсолютно!
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16k
Smiley 36 минут назад
Ну, если нет других проблем, то можно и этих героев поискать.
А были бы чёрными, никто бы даже не заморачивался.
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