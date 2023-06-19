В США разыскивают подростков за кражу ЛГБТ-флага

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В США полиция попросила помощи в поиске двух подростков, сорвавших флаг сексуальных меньшинств с дома местного жителя.
Очередное страшнейшее преступление в США
В США полиция объявила в розыск и попросила помощи у местных жителей в поиске двух подростков, которые сорвали радужный флаг с частного дома.
На опубликованных кадрах видно, как два человека в масках срывают флаг и сбегают с ним. Теперь им грозит до 10 лет тюрьмы за преступление на почве ненависти.
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Мдя, законы у них того, с кукухой! абсолютно!
А были бы чёрными, никто бы даже не заморачивался.