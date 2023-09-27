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Во Внуково пассажирка украла часы за 321 тысяч рублей и хотела сбежать

Во Внуково пассажирка украла часы за 321 тысяч рублей и хотела сбежать

Автор:
27 сентября 2023 09:09
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   внуково   вор   кража   люди   пассажирка   часы   
1347
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Одна из улетавших женщин забыла свои часы в контейнере на досмотре, позже она спохватилась и поняла, что часов нет.

Женщина обратилась в службу безопасности, воровку вычислили по камерами видеонаблюдения — она увидела часы в контейнере, забрала их и хотела улететь в другой город. Но ее с супругом сняли с рейса. На женщину возбудили уголовное дело.

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Метки: Видео   внуково   вор   кража   люди   пассажирка   часы   
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11  комментариев
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8k
Колорад Час назад
Понаставили камер, доброму вору руки приложить некуда.
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2k
Остап_Бендер_Задунайский 11 минут назад
Не получилось, не фортануло

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3k
Anners 12 минут назад
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409
Дмитрий Байков 21 минуту назад
и повёз нас приговор за хребет Уральских гор...

старая идиотка в маразме. сядет она даже по сути не за часы, а за то, что мозгов не хватило подумать, что в аэропорту каждый сантиметр просматривается...

курица. поделом
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810
kan35 Полчаса назад
Вот раньше было - придешь в магазин с 50 рублями и уходишь с полными сумками продуктов. А сейчас что - понаставили камер....
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809
Дмитрий 37 минут назад
Два великовозрастных дебила. Штраф они заплатят, ага.
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10k
МихА 41 минуту назад
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721
Шурман Час назад
Красавчики , хорошо отработали . Я в Дании в Копенгагене забыл бумажник на контроле и пошел , так прикол в том что меня догнали из службы безопасности и отдали его и все содержимое и ни кто даже не подумал что то себе взять .
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4k
Alex Час назад
Тихо спи**ил и ушел - называется нашел.
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