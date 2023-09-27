Во Внуково пассажирка украла часы за 321 тысяч рублей и хотела сбежать

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Одна из улетавших женщин забыла свои часы в контейнере на досмотре, позже она спохватилась и поняла, что часов нет.
Женщина обратилась в службу безопасности, воровку вычислили по камерами видеонаблюдения — она увидела часы в контейнере, забрала их и хотела улететь в другой город. Но ее с супругом сняли с рейса. На женщину возбудили уголовное дело.
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старая идиотка в маразме. сядет она даже по сути не за часы, а за то, что мозгов не хватило подумать, что в аэропорту каждый сантиметр просматривается...
курица. поделом