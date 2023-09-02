Полицейский пёс, который попил из лужи в Сан-Франциско

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Но есть крупица истины в вашем спиче. Все служебные собаки - наркоманы. Сидят на самом сильном собачьем наркотике. Называется он "похвала проводника (хозяина)".
Кто то скоро начнёт зарабатывать в тик-токе, больше чем в полиции...
Особенно на слезливых историях как он "ни за что" был уволен.
И кстати, проверьте его кровь на наркотики.