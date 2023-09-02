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Полицейский пёс, который попил из лужи в Сан-Франциско

Полицейский пёс, который попил из лужи в Сан-Франциско

Автор:
02 сентября 2023 09:46
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Наркотики   Сан-Франциско   животные   козлик   полиция   собака   
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На самом деле, в Южной Дакоте на полном серьёзе пытаются подключить козлят к поиску наркотиков.

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Метки: Видео   Наркотики   Сан-Франциско   животные   козлик   полиция   собака   
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5  комментариев
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Gadova Полчаса назад
И сестрица Алёнушка такая интересная. Прям новый сериал от Netflix.
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290
iskra 41 минуту назад
Интересно, козлов также дрессируют искать наркотики как собак? Насколько знаю,собак подсаживают на наркоту,и после того,как собака найдет нужное,собака получает свою дозу. По итогу,живут такие псы недолго,как и наркоманы среди людей.
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10k
Сергей 42 минуты назад
Тырнет уже взорвался или подождать?
Кто то скоро начнёт зарабатывать в тик-токе, больше чем в полиции...
Особенно на слезливых историях как он "ни за что" был уволен.
И кстати, проверьте его кровь на наркотики.
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