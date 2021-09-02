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Британский полицейский спустил собаку на протестующего

Британский полицейский спустил собаку на протестующего (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 сентября 2021 09:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: англия   видео   животные   задержание   полицейский   полиция   собака   
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Около 300 людей собрались на улицах города Ньюкасл, чтобы выразить свой протест против вакцинации и введения ковид-паспортов. Однако мирно это мероприятие не закончилось. Для сдерживания толпы представители закона использовали щиты и дубинки, собак и конную полицию. Как минимум на одного из протестующих была спущена собака.
Во время акции протеста были арестованы 12 человек. На опубликованных кадрах видно, как полицейские валят на землю одного из протестующих, а затем на него нападает служебная собака.

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Метки: англия   видео   животные   задержание   полицейский   полиция   собака   
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7  комментариев
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13k
Роберт Шекли 2 часа назад
Полицейский бил-бил, не добил
Собака кусала-кусала, не скусала
Тут прискакали кони -
Топтали-топтали - затоптали

Прям сказка какая-то
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Мурчелло 4 минуты назад
Куда королева смотрит?Наши полицаи только стаканчиками по бошке получать могут.Хули,дерьмократия.
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1k
AGold 18 минут назад
это другое
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5k
Александр Зотов Полчаса назад
больше похоже, что конь-стебль просто затупил, увлекшись избиением революционера, и забыл отодвинуть псина подальше, а тот не будь дурак и вцепился. Хотя мужику от этого не легче конечно.
А так чё, Оруэлл то свой 1984 про Британию писал, а не про СССР, как думает либшиза, так что удивляться нечему)
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34k
Alex Час назад
Орден собаке
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Демократия должна быть с кулаками. А так же с зубами, перцовым газом, дубинками и копытами. А иначе грош цена такой демократии - ее сомнут всякие тоталитарные редиски, типа путинских агентов.
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347
Мурчелло Frank Borman 2 минуты назад
Чувак,тебе книги писать не советовали?Думаю получилось бы не плохо.
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