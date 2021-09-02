Британский полицейский спустил собаку на протестующего

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Около 300 людей собрались на улицах города Ньюкасл, чтобы выразить свой протест против вакцинации и введения ковид-паспортов. Однако мирно это мероприятие не закончилось. Для сдерживания толпы представители закона использовали щиты и дубинки, собак и конную полицию. Как минимум на одного из протестующих была спущена собака.
Во время акции протеста были арестованы 12 человек. На опубликованных кадрах видно, как полицейские валят на землю одного из протестующих, а затем на него нападает служебная собака.
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Собака кусала-кусала, не скусала
Тут прискакали кони -
Топтали-топтали - затоптали
Прям сказка какая-то
А так чё, Оруэлл то свой 1984 про Британию писал, а не про СССР, как думает либшиза, так что удивляться нечему)