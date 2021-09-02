Британский полицейский спустил собаку на протестующего

Около 300 людей собрались на улицах города Ньюкасл, чтобы выразить свой протест против вакцинации и введения ковид-паспортов. Однако мирно это мероприятие не закончилось. Для сдерживания толпы представители закона использовали щиты и дубинки, собак и конную полицию. Как минимум на одного из протестующих была спущена собака.

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Во время акции протеста были арестованы 12 человек. На опубликованных кадрах видно, как полицейские валят на землю одного из протестующих, а затем на него нападает служебная собака.