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Служебный пёс "обезвредил" подозрительный предмет

Служебный пёс "обезвредил" подозрительный предмет (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 марта 2022 09:08
Сообщество : Животные
Метки: Курьезы   Юмор   видео   животные   полиция   прикол   пёс   собака   
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Внимательный служебный пёс изучил подозрительный предмет и "обезвредил" его. Профессионализм зашкаливает!
Разминирование прошло успешно. Присутствует ненормативная лексика.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Курьезы   Юмор   видео   животные   полиция   прикол   пёс   собака   
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5  комментариев
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15k
alexis 54 минуты назад
Проверено, мин нет.
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просто Дмитрий 16 минут назад
К-9 супер !!!
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Григорий Водениктов Полчаса назад
морально уничтожил бонбу
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Hunson Abadeer 48 минут назад
хороший мальчик
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Вася 57 минут назад
Ссылка coub.com
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