Служебный пёс "обезвредил" подозрительный предмет

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Внимательный служебный пёс изучил подозрительный предмет и "обезвредил" его. Профессионализм зашкаливает!
Разминирование прошло успешно. Присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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