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Пёс сделал разумный выбор

Пёс сделал разумный выбор

Автор:
29 августа 2023 13:14
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   Реакция   Юмор   животные   собака   сосиска   
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Хозяин пса и его приятель поставили питомца перед сложным выбором. Однако хороший мальчик не растерялся и выбрал наиболее приемлемый для себя вариант.

Математике обучен. Все правильно сделал.

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Метки: Видео   Пёс   Реакция   Юмор   животные   собака   сосиска   
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11  комментариев
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4k
Григорий 2 часа назад
наказал людишек))) хотели они его постебать
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7k
Николай 14 минут назад
логики у лабрика больше чем у тиктокеров и он просто ей воспользовался...
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24k
Тигран Саркисян Полчаса назад
Не ну кули всё правильно , Л логика))))
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11k
DumDum 42 минуты назад
Кучно пошли...
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9k
Павел 53 минуты назад
А ибо не фиг над пёселем было издеваться. Пёс оказался умней.
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958
Vergüenza Ajena 59 минут назад
А нехрен над пёселем издеваться...
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34k
АнтонПолднев Час назад
Лезть пальцАми в рот жующей собаке, так себе идея...
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13k
..: Атеист :.. Час назад
А что, умный песик. Посмотрел, что человеки взяли себе, а остаток ему. Вот и съел.
Только вот не пойму, что они руками ему в пасть то полезли, неужели хотели извлечь?)) Схавал и схавал.. :)
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