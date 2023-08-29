Пёс сделал разумный выбор

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Хозяин пса и его приятель поставили питомца перед сложным выбором. Однако хороший мальчик не растерялся и выбрал наиболее приемлемый для себя вариант.
Математике обучен. Все правильно сделал.
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Только вот не пойму, что они руками ему в пасть то полезли, неужели хотели извлечь?)) Схавал и схавал.. :)