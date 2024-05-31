1624
1
1
Пользователь сети показал, как выглядит полёт из Дубая в Сан-Франциско в первом классе. Пассажира ждёт большой запас икры, душ, закуски, премиальный парфюм, матрас с эффектом памяти и мини-кинотеатр. При желании вам приготовят изысканные блюда.
Полёт составляет 16 часов. Обойдется подобное удовольствие в 25 тысяч долларов (более 2 миллионов рублей)
Источник:
Ссылки по теме:
- Полицейский пёс, который попил из лужи в Сан-Франциско
- Сан-Франциско за 4 дня до землетрясения и пожара 1906 года
- Менеджер ресторана опозорился перед коллегами, пытаясь эффектно открыть 15-литровую бутылку шампанского
- Кайтбордист во время катания случайно налетел на горбатого кита
- Невозмутимый и наглый грабитель в Сан-Франциско
Метки: Видео Дубай Сан-Франциско первый класс полёт премиум
Новости партнёров
реклама
Плюшек много.
Само по себе существование такого уровня сервиса подразумевает наличие клиентов, готовых выложить такую сумму, и количество этих клиентов должно быть более менее регулярно. И соответственно, некая эксклюзивность сервиса и его недоступность для большинства и добавляет ценности. Представьте что эконом выглядел бы примерно также, но чуть проще, а обслуживание в аэропорту было бы на общем основании? Да количество клиентов упало бы в разы.
Также напоминаю про существование Транссиб Золотой Орел, цены на которые начинаются от 18 к долларов. И ничего, спрос есть.
p/s Это весь смысл жизни?