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Полёт из Дубая в Сан-Франциско в первом классе

Полёт из Дубая в Сан-Франциско в первом классе

Автор:
31 мая 2024 09:00
Метки: Видео   Дубай   Сан-Франциско   первый класс   полёт   премиум   
1624
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1

Пользователь сети показал, как выглядит полёт из Дубая в Сан-Франциско в первом классе. Пассажира ждёт большой запас икры, душ, закуски, премиальный парфюм, матрас с эффектом памяти и мини-кинотеатр. При желании вам приготовят изысканные блюда.

Полёт составляет 16 часов. Обойдется подобное удовольствие в 25 тысяч долларов (более 2 миллионов рублей)

Источник:

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Метки: Видео   Дубай   Сан-Франциско   первый класс   полёт   премиум   
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12  комментариев
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31k
Aqueronte 47 минут назад
За 25 тыс нормальный сервис, автор еще не вместил в видео отдельный вход, трансфер S класса, зона ожидания несколько отличается от эконом и увеличенный лимит на вес и размер багажа. Приоритетный выход из самолета.
Плюшек много.
Само по себе существование такого уровня сервиса подразумевает наличие клиентов, готовых выложить такую сумму, и количество этих клиентов должно быть более менее регулярно. И соответственно, некая эксклюзивность сервиса и его недоступность для большинства и добавляет ценности. Представьте что эконом выглядел бы примерно также, но чуть проще, а обслуживание в аэропорту было бы на общем основании? Да количество клиентов упало бы в разы.
Также напоминаю про существование Транссиб Золотой Орел, цены на которые начинаются от 18 к долларов. И ничего, спрос есть.
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3k
Vadim Balabanov 4 минуты назад
Курить то можно?
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0
Александр 11 минут назад
Ни тебе орущих детей стучащих в спинку твоего кресла, ни пьяного мужика, дерущегося с пилотами... Скукотища...
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63
First-and-nine 40 минут назад
Я бы так полетал, но по цене эконом класса, другого себе позволить не могу.
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20k
speaktr-st 48 минут назад
Что за зелёная икра? Лягушачья?
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62k
dima423 Час назад
Круто) Ну и для богатых не особо дорого даже
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17k
Совранский Час назад
3 "П" категория - пожрать/поспать/пос****ь
p/s Это весь смысл жизни?
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83
Nick Lee Совранский Час назад
Если бы не вонючий капитализм, который гонится за дешевизной, и извлекает всю прибыль на яхты, мы бы только посадочными билетами уже собрали бы достаточно средств на такой комфорт для каждого
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4k
просто Дмитрий Час назад
Прилететь и умереть. (но не так как с Парижем)
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3728 постов (3684 в горячем)

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