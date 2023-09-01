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Россиянин подготовился к свиданию за счет чужой карты

Россиянин подготовился к свиданию за счет чужой карты

Автор:
01 сентября 2023 11:03
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   банковская карточка   екатеринбург   карточка   расплатился   розыск   свидание   
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В Екатеринбурге полиция разыскивает мужчину, расплатившегося в магазине найденной банковской картой.

В правоохранительные органы обратился владелец карты и сообщил о пропаже с нее 15 тысяч рублей. Силовики отследили торговую точку, где произошло списание и получили оттуда записи с камер видеонаблюдения.


Судя по покупкам, мужчина подготовился к свиданию — он закупил пиво, водку, сигареты, креветки, чипсы, фасоль и презервативы.

Источник:

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Метки: Видео   банковская карточка   екатеринбург   карточка   расплатился   розыск   свидание   
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8  комментариев
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31k
Юрий 2 часа назад
Почему не заблокировал карту после утери? Тут вопрос....
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1k
Mikhail Полчаса назад
нормально так полиция поступила =)
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7k
rutt 2 часа назад
15 тыр без кода? Или он совершил 16 покупок и все до тысячи?
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525
ruslan d 2 часа назад
Ума не хватило даже маску надеть .. .
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