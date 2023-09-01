Россиянин подготовился к свиданию за счет чужой карты

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В Екатеринбурге полиция разыскивает мужчину, расплатившегося в магазине найденной банковской картой.
В правоохранительные органы обратился владелец карты и сообщил о пропаже с нее 15 тысяч рублей. Силовики отследили торговую точку, где произошло списание и получили оттуда записи с камер видеонаблюдения.
Судя по покупкам, мужчина подготовился к свиданию — он закупил пиво, водку, сигареты, креветки, чипсы, фасоль и презервативы.
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