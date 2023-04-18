В Екатеринбурге мужчина испугался судебных приставов и спрятался в диване

Он компактно разместился в складной мебели и «залёг на дно».
Мужика из Екатеринбурга подозревали в краже и он должен был пойти под суд. Но подозреваемый как-то застеснялся в нём участвовать, тогда к нему домой отправились судебные приставы.
Супруга мужчины заявила, что дома его нет, куда уехал - не знает. Приставы обыскали дом, в нём и правда были только женщина и ребёнок, который мирно лежал на диване. На всякий случай, проверили и диван - и не прогадали.
В нём лежал подозреваемый и приветливо махал приставам рукой.
После недолгих поисков было обращено внимание на диван, на который супруга подсудимого предусмотрительно уложила ребенка спать. Сотрудник службы попросил женщину поднять ребенка на руки. Подняв одну из секций дивана, судебный пристав обнаружил и спрятавшегося мужчину, - сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
Его вытащили и доставили в суд.
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