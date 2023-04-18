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В Екатеринбурге мужчина испугался судебных приставов и спрятался в диване

В Екатеринбурге мужчина испугался судебных приставов и спрятался в диване

Автор:
18 апреля 2023 14:33
Сообщество : Криминал
Метки: видео   диван   екатеринбург   кража   подозреваемый   суд   судебный пристав   
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Он компактно разместился в складной мебели и «залёг на дно».

Мужика из Екатеринбурга подозревали в краже и он должен был пойти под суд. Но подозреваемый как-то застеснялся в нём участвовать, тогда к нему домой отправились судебные приставы.

Супруга мужчины заявила, что дома его нет, куда уехал - не знает. Приставы обыскали дом, в нём и правда были только женщина и ребёнок, который мирно лежал на диване. На всякий случай, проверили и диван - и не прогадали.

В нём лежал подозреваемый и приветливо махал приставам рукой.

После недолгих поисков было обращено внимание на диван, на который супруга подсудимого предусмотрительно уложила ребенка спать. Сотрудник службы попросил женщину поднять ребенка на руки. Подняв одну из секций дивана, судебный пристав обнаружил и спрятавшегося мужчину, - сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Его вытащили и доставили в суд.

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Метки: видео   диван   екатеринбург   кража   подозреваемый   суд   судебный пристав   
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8  комментариев
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7k
Echo 40 минут назад
к замкнутому пространству привыкал
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Егор 17 минут назад
Ну, их учат искать. Да и на самом деле мест в квартире не так много.
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Mrak OBOY 19 минут назад
да у него телефон в щель дивана провалился и он полез доставать
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464
дмитрий 20 минут назад
главное не пердеть)))))))
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2k
ChePaev 22 минуты назад
"чур я в домике!"
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August

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