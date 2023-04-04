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Взрыв&nbsp;неисправного пауэрбанка в рюкзаке студента попал на видео

Взрыв неисправного пауэрбанка в рюкзаке студента попал на видео

Автор:
04 апреля 2023 08:53
Сообщество : Жить в России
Метки: powerbank   взрыв   видео   екатеринбург   инцидент   люди   пауэрбанк   студент   
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В Екатеринбурге у студента техникума взорвался портативный аккумулятор (Powerbank). На опубликованных в сети кадрах видно, как из рюкзака подростка начинает идти дым и сменяется искрами и взрывами.

После срабатывания сигнализации на место происшествия прибыли спасатели. В результате инцидента никто не пострадал.

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Метки: powerbank   взрыв   видео   екатеринбург   инцидент   люди   пауэрбанк   студент   
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4  комментария
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623
ruslan d 42 минуты назад
Всегда есть такой страх ...
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22k
ЦСКА 18 минут назад
Что то мне подсказывает, что "друзья" студента ему петард в рюкзак навалили...
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10k
ScorpionDS Полчаса назад
Все, теперь точно не буду в кармане брюк носить телефон ...
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13k
gavrosh Час назад
У него повербанк, что с вертикальным взлётом был?
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