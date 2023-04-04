Взрыв неисправного пауэрбанка в рюкзаке студента попал на видео

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В Екатеринбурге у студента техникума взорвался портативный аккумулятор (Powerbank). На опубликованных в сети кадрах видно, как из рюкзака подростка начинает идти дым и сменяется искрами и взрывами.
После срабатывания сигнализации на место происшествия прибыли спасатели. В результате инцидента никто не пострадал.
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