В Екатеринбурге мужчина сильно возмутился надписью NASA на крутке пассажира

В Екатеринбургском автобусе произошла драка. Причиной стала надпись NASA на куртке у парня. Мужчина, не обременённый интеллектом, сильно возмутился надписью. Он принялся выяснять, где живёт пассажир, чтоб разобраться с тем, кто носит одежду с логотипом иностранных организаций.
Пассажиры автобуса №77 стали свидетелями необычный драки пассажиров. Внезапно, причиной стала надпись на куртке NASA. Мужчине не понравилось, что кто-то носит одежду с логотипом иностранной организации. Он сначала пытался выяснить, где парень живёт, а потом и вовсе предложил выйти и "поговорить".
Он задирал и выгонял попутчика из транспорта за не такую куртку — вскоре оппонент сдал сдачи и обматерил "патриота".
Осторожно! В ролике присутствует ненормативная лексика.
Находившиеся рядом люди разняли дерущихся. Они попросили не устраивать драки в переполненных автобусах. В полицию никто не обращался.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Напомнило:
"Сегодня ты танцуешь джаз, а завтра - родину продашь!!!"
- Да!
- А почему Вы ездите на немецкой машине, а не на отечественной?
- А вот не надо путать патриотизм с идиотизмом...
(анекдот)
"Мой компьютер", "Наса куртоська"
Привет Брауну! я всем телом навалился на дрель. Сверло с большим трудом вошло в плитку, я долго не мог протолкнуть его дальше хотя бы на палец. В ангаре появились первые пожарные, которые бежали внутрь из дальнего входа.
Ну же тварь! я еще сильнее нажал на дрель, сверло вошло сначала на размер мизинца, потом на длинного пальца. Я дернул инструмент назад, бросил инструмент на ящик. Вытащил изо рта жвачку, аккуратно залепил дырку. Замазал по краям. Время утекало словно песок, я прямо затылком чувствовал, что меня сейчас схватят. Но при этом я успел вытащить сверло из дрели, аккуратно все сложить обратно в ящик.
То… то, что мы сейчас с вами видели ведущий наконец, смог заговорить Это величайшая национальная трагедия. Дорогие американцы! Мы стали свидетелями гибели ракеты Сатурн и миссии Аполлон 8.