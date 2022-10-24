В Екатеринбурге мужчина сильно возмутился надписью NASA на крутке пассажира

Пассажиры автобуса №77 стали свидетелями необычный драки пассажиров. Внезапно, причиной стала надпись на куртке NASA. Мужчине не понравилось, что кто-то носит одежду с логотипом иностранной организации. Он сначала пытался выяснить, где парень живёт, а потом и вовсе предложил выйти и "поговорить".

Он задирал и выгонял попутчика из транспорта за не такую куртку — вскоре оппонент сдал сдачи и обматерил "патриота".