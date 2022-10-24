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В Екатеринбурге мужчина сильно возмутился надписью NASA на крутке пассажира

В Екатеринбурге мужчина сильно возмутился надписью NASA на крутке пассажира

Автор:
24 октября 2022 11:07
Сообщество : Жить в России
Метки: NASA   автобус   видео   драка   екатеринбург   интересное   образование   фото   
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В Екатеринбургском автобусе произошла драка. Причиной стала надпись NASA на куртке у парня. Мужчина, не обременённый интеллектом, сильно возмутился надписью. Он принялся выяснять, где живёт пассажир, чтоб разобраться с тем, кто носит одежду с логотипом иностранных организаций.

Пассажиры автобуса №77 стали свидетелями необычный драки пассажиров. Внезапно, причиной стала надпись на куртке NASA. Мужчине не понравилось, что кто-то носит одежду с логотипом иностранной организации. Он сначала пытался выяснить, где парень живёт, а потом и вовсе предложил выйти и "поговорить".

Он задирал и выгонял попутчика из транспорта за не такую куртку — вскоре оппонент сдал сдачи и обматерил "патриота".

Находившиеся рядом люди разняли дерущихся. Они попросили не устраивать драки в переполненных автобусах. В полицию никто не обращался.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: NASA   автобус   видео   драка   екатеринбург   интересное   образование   фото   
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60  комментариев
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24k
Matrosskin 52 минуты назад
А чё не вышел и не стал тормозить Гелики и Крузаки с Бэхами с требованием обосновать "а чё не на Ладах/Уазах " ?
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8k
Ntvl 4 минуты назад
мне интересно у быдлана вся одежда российского производства? может в кармане телефон тоже российский? сука, каких только дебилов пиз.да не по выплёвывает! p.s. а вообще я думаю, что этот тупой перепутал наса с нато. Бывает, когда букварь скурил в школе.
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5k
пропеллер 5 минут назад
а у меня на кепке адидас написано значит я тоже немец?так то наса все еще сотрудничает с роскосмосом.
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280
Fisher1979 6 минут назад
На заборе написано Х@й, а там дрова.
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256
Иннoгeнтий 10 минут назад
Именно так выглядит нацик в каком нибудь Таллине , Риге или Львове , но там их встретить сложнее.
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27k
Квантовый переход 13 минут назад
Мужик наверно китай рекламирует.А тут раз,и конкурент появился.
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131
Data Tutashija 13 минут назад
Люди по всему известному миру носят шмотьё с абсолютно разными надписями и рисунками. Все те бредни маргинальных дегенератов, мол, носить следует всё и вся только своей страны - это тупой маразм. Подавляющее большинство использует произведённое в коммунистическом Китае или добытое в России. Это же вовсе не значит, что большинство человечества коммунисты или обожающие Россию. Суть предельно проста: всё, что где-либо произведено - по самой своей сути общее. На примитивном бытовом уровне - купил и это моё. Всё и вся создаётся представителями всех известных национальностей и следует быть полным кретином, что бы ныть о том, что "наше дерьмо, а вот их"... Кого - их? Коммунистов? Капиталистов? Нацистов? Демократов? Тупая бредятина....
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3k
Daimos 16 минут назад
Телевизор делает свое дело.
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61k
doker 17 минут назад
Не "дала", так он зло вымещает на других людях. Так Фрейд говорит...

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328
Dima Udo 23 минуты назад
Быдло он и есть быдло, все равно найдет к чему дое...б@ться
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9k
antonium Полчаса назад
Быдло и дебил. Надо было коллективно объяснить правила поведения в общественном транспорте. А предъявлять за шмот, времена не те, может и ответка в хрюндель прилететь.
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328
Dima Udo antonium 21 минуту назад
А чем второй виноват?
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21k
BiZ Полчаса назад
сколько ж дольоебов
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−18
клава помидориха Полчаса назад
ватникус обыкновениус
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3k
vasilykopkov Полчаса назад
Дебил, на подкладке его куртки тоже небось написано "маде ин не наше..."
Напомнило:
"Сегодня ты танцуешь джаз, а завтра - родину продашь!!!"
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9k
Maddy8 39 минут назад
Вы еще до Adidas докопайтесь, вообще гражданская война будет.
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2k
Andrey 40 минут назад
А что не понравилось?
"Мой компьютер", "Наса куртоська"
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15k
Виталий Касандров 44 минуты назад
Будет вам Луна я вставил в дрель самое большое сверло, осмотрел обшивку. Сатурн 5 был покрыт белыми теплоизоляционными плитками. Я включил дрель в электрическую переноску, нажал курок. Сверло завращалось, но шум был заглушен пожарной тревогой.
Привет Брауну! я всем телом навалился на дрель. Сверло с большим трудом вошло в плитку, я долго не мог протолкнуть его дальше хотя бы на палец. В ангаре появились первые пожарные, которые бежали внутрь из дальнего входа.
Ну же тварь! я еще сильнее нажал на дрель, сверло вошло сначала на размер мизинца, потом на длинного пальца. Я дернул инструмент назад, бросил инструмент на ящик. Вытащил изо рта жвачку, аккуратно залепил дырку. Замазал по краям. Время утекало словно песок, я прямо затылком чувствовал, что меня сейчас схватят. Но при этом я успел вытащить сверло из дрели, аккуратно все сложить обратно в ящик.

То… то, что мы сейчас с вами видели ведущий наконец, смог заговорить Это величайшая национальная трагедия. Дорогие американцы! Мы стали свидетелями гибели ракеты Сатурн и миссии Аполлон 8.
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779
Александр Зотов 46 минут назад
силушку и дурь молодецкую девать некуда - мобилизовать
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8k
МихА 55 минут назад
доипался типа до столба... каждый третий таджик в кепке FBI )))
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256
Flint МихА 37 минут назад
Даже у меня в детстве такая кепка была, хотя я ни разу не таджик))
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8k
Борис Карабанов 58 минут назад
Расстрелять и посадить на кол!
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49k
dima423 59 минут назад
бред) мужик конечно епанутый наглушняк...
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