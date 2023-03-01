Странный клиент напугал сотрудницу страховой компании

Вернувшись в кабинет, девушка не обнаружила клиента и продолжила работу. Услышав какой-то звук в шкафу, она открыла дверь и увидела мужчину.

Мотивы клиента остались загадкой. Может мужчина хотел раздеться и выпрыгнуть, но его слишком рано спугнули?