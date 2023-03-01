Странный клиент напугал сотрудницу страховой компании

569
1
1
В Екатеринбурге клиент страховой компании устроил странный перфоманс. Он дождался, пока сотрудница выйдет из кабинета и незаметно спрятался в шкафу.
Вернувшись в кабинет, девушка не обнаружила клиента и продолжила работу. Услышав какой-то звук в шкафу, она открыла дверь и увидела мужчину.
Мотивы клиента остались загадкой. Может мужчина хотел раздеться и выпрыгнуть, но его слишком рано спугнули?
Источник:
Ссылки по теме:
- В Индии при обрушении каменоломни погибло несколько человек
- Позывной Бэтмен: мобилизованный шлёт горячий привет главе администрации
- Коварная лужа застала многих москвичей врасплох
- Свердловской чиновнице улыбнулась неслыханная удача
- В Санкт-Петербурге сняли культурную ворону, которая переходила дорогу по "зебре"
Новости партнёров