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Странный клиент напугал сотрудницу страховой компании

Странный клиент напугал сотрудницу страховой компании

Автор:
01 марта 2023 08:51
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Россия   видео   екатеринбург   клиент   необычное   страховая компания   
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В Екатеринбурге клиент страховой компании устроил странный перфоманс. Он дождался, пока сотрудница выйдет из кабинета и незаметно спрятался в шкафу.

Вернувшись в кабинет, девушка не обнаружила клиента и продолжила работу.  Услышав какой-то звук в шкафу, она открыла дверь и увидела мужчину.


Мотивы клиента остались загадкой. Может мужчина хотел раздеться и выпрыгнуть, но его слишком рано спугнули?

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Метки: Прикол   Россия   видео   екатеринбург   клиент   необычное   страховая компания   
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5  комментариев
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105
Spoyler XXX 38 минут назад
Этож дверь в Нарнию! Он там вступился за ущемленных, поднял восстание, победил злую королеву-колдуню в кровопролитной гражданской войне, стал королем и правил 30 лет и 3 года, королевство процветало и благоденствовало... А потом она такая раз и дверь открыла, его рывком обратно и он снова никто, как бы он все это объяснил? Пришлось бежать... Кароче сломала ему жизнь бесчеловечная женщина!
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4k
Денис 36 минут назад
Скорее всего конец рабочего дня был. Думал пересидеть часик в шкафу,а потом вычистить весь офис. Таких вот прятальщиков только у меня в городе было двое.
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1k
Довер Иванович 37 минут назад
Моль вылетела))))
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12k
кот базилий Час назад
Обокрасть он хотел, кина насмотрелся.
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