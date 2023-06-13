Влюбленная пара устроила танцы после дождя

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Житель Екатеринбурга заснял молодую влюбленную пару, танцующую в луже после дождя. Хочется пожелать им сохранить способность радоваться мелочам как можно дольше.
Молодые люди кружились в танце, прыгали и наслаждались мгновениями.
Песня в видео: Батырхан Шукенов - В серых каплях дождя.
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