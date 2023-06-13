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Влюбленная пара устроила танцы после дождя

Влюбленная пара устроила танцы после дождя

Автор:
13 июня 2023 08:52
Сообщество : Жизнь
Метки: Романтика   видео   добро   екатеринбург   любовь   позитив   танец   
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Житель Екатеринбурга заснял молодую влюбленную пару, танцующую в луже после дождя. Хочется пожелать им сохранить способность радоваться мелочам как можно дольше.

Молодые люди кружились в танце, прыгали и наслаждались мгновениями.


Песня в видео: Батырхан Шукенов - В серых каплях дождя.

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Метки: Романтика   видео   добро   екатеринбург   любовь   позитив   танец   
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8  комментариев
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6k
ValdemarNaftulievich 2 часа назад
Мальчик и Девочка. Слава Богу мы не европпа.
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1k
Константин 4 минуты назад
Это прекрасно!!!
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15k
banzai7 13 минут назад
Спасибо за позитив.
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399
Gogi21 Полчаса назад
Просто учат танец к выпускному...
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1k
Хачик 40 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
Vladimir Час назад
Если не сейчас, то когда радоваться?
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14k
MrForstd Час назад
Эх молодость, пролетит не заметишь.
, а я и не заметил.
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11k
Властелин Час назад
Эх эта далекая беззаботная молодость.
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