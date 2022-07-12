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Свидание с персонажем из видеоигры

Свидание с персонажем из видеоигры

Автор:
12 июля 2022 11:31
Сообщество : Игромир
Метки: NPC   Девушка   Юмор   видео   игры   интересно   прикол   свидание   
1766
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Жительница Польши реалистично повторяет движения персонажей из GTA, Sims и других видеоигр. Девушка является профессиональным танцором, благодаря чему может идеально контролировать своё тело.
Девушка реалистично повторяет движения персонажей из видеоигр.

Источник:

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Метки: NPC   Девушка   Юмор   видео   игры   интересно   прикол   свидание   
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15  комментариев
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8k
Александр 41 минуту назад
Хоть кто-то полезным делом занимается.
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4k
leto2016 18 минут назад
Из Ведьмака пусть скопирует, там сцен предостаточно
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7k
Мариус 20 минут назад
По HOT COFFEE моду есть видео с ней?
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400
Геннадий Хамидулин Полчаса назад
Что за фигня?......
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4k
Serj81 40 минут назад
В конце че за книга с писюном на обложке
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29k
BuG 50 минут назад
Прикольная!
Заметили как книга называется?
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6k
Алексей Час назад
Я вот не танцор ни разу, но по понедельникам на работе тоже под такое мимикрирую)
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7k
Колорад Час назад
Фёстдэйт из киберпанка 2077 слабо показать?
:D
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22k
Serg2001 Час назад
Я бы еще на Марио посмотрел в её исполнении
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