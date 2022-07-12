Свидание с персонажем из видеоигры

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Жительница Польши реалистично повторяет движения персонажей из GTA, Sims и других видеоигр. Девушка является профессиональным танцором, благодаря чему может идеально контролировать своё тело.
Девушка реалистично повторяет движения персонажей из видеоигр.
Источник:
АНТИФИШКИ
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