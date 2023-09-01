FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 679 постов • 38 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В Новосибирске цыганские дети обкидали камнями школьницу

В Новосибирске цыганские дети обкидали камнями школьницу

Автор:
01 сентября 2023 10:32
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Новосибирск   агрессия   дети   люди   неадекваты   негатив   цыган   
1500
1
1

В Хилокском жилмассиве Новосибирска на видео запечатлели, как цыганские дети ведут себя агрессивно по отношению к девочке-подростку.

На видео девочка идет по улице, а хулиганы бросают в нее камни. Юная сибирячка рассказала, что они также дергали ее за одежду. На видео видно, что дети веселятся, издеваясь над школьницей. Они корчили рожицы и кричали на нее. Кроме того, малолетние хулиганы снимали штаны, показывая свои гениталии.


При этом на кадрах можно увидеть взрослых, которые даже не попытались вмешаться и остановить детей. Следует подчеркнуть, что пару месяцев назад жители Хилокского жилмассива жаловались на детей мигрантов, разгуливающих по улицам с ножами. Горожане отмечали, что ножи те носят с собой, чтобы вымогать деньги.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   Новосибирск   агрессия   дети   люди   неадекваты   негатив   цыган   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Жирный бот Час назад
Цыгане... я абсолютно толерантен ко всем, кроме них.. и дело не в национальности, а в их образе жизни и отношению к другим..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
12k
Толян 2 минуты назад
цыган надо уничтожать! они никогда в жизни не ассимилируются ни с одним народом. у них нет никакого уважения к кому-либо. для них мы просто нелюди, поэтому такое отношение. это единственный народ, который надо полностью уничтожить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Кот Бегемот 8 минут назад
Шакалиные отродья.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Юлия Фоксина 11 минут назад
Цыгане - это скорее не национальность, а образ жизни. Есть множество примеров цыган по национальности, ведущих оседлый образ жизни и успешно работающих в различных сферах как любые другие обычные люди. Таких цыган вы вряд ли заметите и их не мало, но вот цыгане по образу жизни их видно из далека. Таких цыган, к сожалению, значительно больше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Б.Касторский 12 минут назад
Знаете что меня удивляет в настоящий момент? Вот хорошо, за мигрантов взялись, пусть поздно, но начали. Но ведь есть вопрос куда как более старый и актуальный.
Помню как в свое время (нулевые) я заехал в замечательный посёлок Кимры и удивился тогда, что днём, проезжая по улице можно было увидеть барыг определенной национальности, которые нисколько не смущались ни патрулей, ни проезжающих автомобилей. Как нагло они себя вели из-за своего большого количества. Сейчас лучше не стало, может места обитания сменились. А попробуйте пройти к церкви какой, так скорее всего там будут многочисленные попрошайки, за которыми присматривают грозного вида ребят на недешевых автомобилях. Но они вроде как есть. И вроде как мало кому до них есть дело. Пару скандалов с ОМОНом? И всё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Serg 19 минут назад
21 век на дворе, космические корабли бороздят просторы нашей вселенной, а у цыган ни чего уже как 2000 лет не меняется
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
582
Jlav 20 минут назад
СцукО, дикие звери, а не люди...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Chev Chelios 22 минуты назад
Переепала бы ногой в живот с пыра самому активному щенку, а взрослым в е.б.ы.ч струю газа и день бы был замечательным

Цыган не перевариваю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Timur 24 минуты назад
Разворачивайтесь в марше!
Словесной не место кляузе.
Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ маузер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
505
Илья Полчаса назад
У цыган надо отнимать детей и передавать их в специальные детдома или на усыновления . У цыган не должно быть детей . Знаю пару цыган из детдомов , отличные люди выросли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
Aleksandr 39 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Куртуазный Маньерист 45 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Ivan 45 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
SmartCat101 45 минут назад
вот не надо этих обезьян называть детьми!!! это тупые животные такие-же как и их родители
всем им место в тюрьме!! паразиты общества !
еще ни разу не слышал - что-бы цыгане что-то хорошее сделали! ( кроме к/ф Неуловимые мстители)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
Artem 47 минут назад
Неужели сибиряки не могут порядок у себя дома навести?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
alertol 51 минуту назад
- можно увидеть взрослых, которые даже не попытались вмешаться

Тут вопрос к законодателям, как в России так и в Европе, законы сейчас такие что если вмешаешься сядешь по куче статей...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Василий Афиногенов 58 минут назад
Вызывайте Томми!
Ссылка vk.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
486
Собака Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Serg2001 Час назад
А зачем скрывать лица этих мартышек? Понятно, что есть закон, защищающий детей. Только сами то они законы и правила страны, где проживают, не признают... Причем практически открыто об этом заявляют. Ну так может с ними тоже в эту игру поиграть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Lehoia Час назад
Уникальная нация. Их же ненавидят абсолютно все! Думаю, даже у тараканов больше поклонников, чем у цыган.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Александр Час назад
СВО, говорите...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 1 комментарий
Показать ещё
Miralanim

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

903066



Другие посты автора
Популярное в сообществах
15 пугающих изображений для настоящих гидрофобов
15 пугающих изображений для настоящих гидрофобов
Тогда и сейчас: парни на протяжении 10 лет пели одну песню
Тогда и сейчас: парни на протяжении 10 лет пели одну песню
Набирающие популярность в сообществах
Фестиваль «Цветочный джем» в Москве⁠⁠
Фестиваль «Цветочный джем» в Москве⁠⁠
В России вводят обязательную регистрацию собак
В России вводят обязательную регистрацию собак
В Южной Корее разрабатывают человекоподобного робота-пилота
В Южной Корее разрабатывают человекоподобного робота-пилота
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждый раз одно и тоже

Лучшие демотиваторы
Музыкальный киоск

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#в мире#интересно#девушки#США#позитив#Разное#фильм#школа
#Прикол#животные#история#новости#знаменитости#дети#СССР#Россия#кот#вкусно
#интересное#Юмор#Еда#шоу бизнес#сарказм#кино#факты#драка#кража#забавно
В Южной Корее разрабатывают человекоподобного робота-пилота В Южной Корее разрабатывают человекоподобного робота-пилота Агрессивная дама избила ногами подростка за то, что он забрался на детские качели Агрессивная дама избила ногами подростка за то, что он забрался на детские качели Самокатчик сбил 8-летнего мальчика: ребёнок получил открытый перелом челюсти Самокатчик сбил 8-летнего мальчика: ребёнок получил открытый перелом челюсти На Сахалине нетрезвые туристы отхлестали мёртвой рыбой морского котика На Сахалине нетрезвые туристы отхлестали мёртвой рыбой морского котика Мэри Поппинс по-новосибирски: мужчина с зонтом прыгнул с 8 этажа Мэри Поппинс по-новосибирски: мужчина с зонтом прыгнул с 8 этажа 3 агрессивных пса разорвали щенка на руках кричащей хозяйки, пока их хозяин лежал на траве 3 агрессивных пса разорвали щенка на руках кричащей хозяйки, пока их хозяин лежал на траве

На что жалуетесь?

Вернуться