В Новосибирске цыганские дети обкидали камнями школьницу

На видео девочка идет по улице, а хулиганы бросают в нее камни. Юная сибирячка рассказала, что они также дергали ее за одежду. На видео видно, что дети веселятся, издеваясь над школьницей. Они корчили рожицы и кричали на нее. Кроме того, малолетние хулиганы снимали штаны, показывая свои гениталии.

При этом на кадрах можно увидеть взрослых, которые даже не попытались вмешаться и остановить детей. Следует подчеркнуть, что пару месяцев назад жители Хилокского жилмассива жаловались на детей мигрантов, разгуливающих по улицам с ножами. Горожане отмечали, что ножи те носят с собой, чтобы вымогать деньги.