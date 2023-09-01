В Новосибирске цыганские дети обкидали камнями школьницу

В Хилокском жилмассиве Новосибирска на видео запечатлели, как цыганские дети ведут себя агрессивно по отношению к девочке-подростку.
На видео девочка идет по улице, а хулиганы бросают в нее камни. Юная сибирячка рассказала, что они также дергали ее за одежду. На видео видно, что дети веселятся, издеваясь над школьницей. Они корчили рожицы и кричали на нее. Кроме того, малолетние хулиганы снимали штаны, показывая свои гениталии.
При этом на кадрах можно увидеть взрослых, которые даже не попытались вмешаться и остановить детей. Следует подчеркнуть, что пару месяцев назад жители Хилокского жилмассива жаловались на детей мигрантов, разгуливающих по улицам с ножами. Горожане отмечали, что ножи те носят с собой, чтобы вымогать деньги.
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Помню как в свое время (нулевые) я заехал в замечательный посёлок Кимры и удивился тогда, что днём, проезжая по улице можно было увидеть барыг определенной национальности, которые нисколько не смущались ни патрулей, ни проезжающих автомобилей. Как нагло они себя вели из-за своего большого количества. Сейчас лучше не стало, может места обитания сменились. А попробуйте пройти к церкви какой, так скорее всего там будут многочисленные попрошайки, за которыми присматривают грозного вида ребят на недешевых автомобилях. Но они вроде как есть. И вроде как мало кому до них есть дело. Пару скандалов с ОМОНом? И всё.
Цыган не перевариваю
Словесной не место кляузе.
Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ маузер.
всем им место в тюрьме!! паразиты общества !
еще ни разу не слышал - что-бы цыгане что-то хорошее сделали! ( кроме к/ф Неуловимые мстители)
Тут вопрос к законодателям, как в России так и в Европе, законы сейчас такие что если вмешаешься сядешь по куче статей...