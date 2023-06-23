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3 агрессивных пса разорвали щенка на руках кричащей хозяйки, пока их хозяин лежал на траве

3 агрессивных пса разорвали щенка на руках кричащей хозяйки, пока их хозяин лежал на траве

Автор:
23 июня 2023 08:48
Сообщество : Животные
Метки: Видео   агрессия   животные   люди   неадекват   собаки   фото   
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Инцидент произошёл в сквере Безбородко. Соня выгуливала свою собаку породы мальтипу и встретила трёх стаффордширских терьеров не в намордниках вместе с их хозяином Михаилом.

Девушка взяла собаку на руки и собралась уйти, но псы уже бросились к ним и разгрызли маленькому питомцу нижнюю часть туловища. Пёсик не выжил.

Петербурженка кричала и звала на помощь, но хозяин псов не реагировал и в итоге стаффорды протащили его по газону за свои поводки. Мужчина встал лишь когда к ним подбежала прохожая и избила собак рюкзаком.


Хозяина забрала полиция и выписала штраф на сумму 5 тысяч рублей. Несколько лет назад он уже платил штраф за своих стаффордов, которые напали на собаку питерского пенсионера — ему удалось спасти своё животное, потому что он закрыл его собой и получил травмы.

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Метки: Видео   агрессия   животные   люди   неадекват   собаки   фото   
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18  комментариев
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9k
SSD Час назад
Жизнь мужика не научила. Туповатый какой то. Надо его повторно в "школу" отправить, может поумнеет.
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1k
Sanek Минуту назад
За выгул собак агрессивных пород без намордника в общественном месте надо вводить штраф не менее 100000 рублей за каждый раз. Если причинен кому то вред из-за этого, то штраф должен возрасти до 500000 рублей. Может тогда тупорылые собаководы начнут думать к чему это может привести.
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3k
Алекс 5 минут назад
за такое срок давать надо, и не условный. и собак на мыло, чтоб им и мылся все это время.
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15k
Мистер Фикс 9 минут назад
Издалека пневматом подстрелить козла
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4k
Chuna 9 минут назад
Если штрафы небольшие, значит работает и в другую сторону, можно и пристрелить бешеных псов.
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1k
Виктор Глущенко 11 минут назад
Усыпить надо хозяина с его шавками .
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1k
Просто чувак в интернете 16 минут назад
Да пусть потравят уже псин этих. Мясо им киньте и все.
А хозяину в тихую [мат] разломать.
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8k
Trenzel2003 17 минут назад
Собак отнять и усыпить. К сожалению. А хозяина посадить лет на 5.
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25k
Slawa49 21 минуту назад
судя по фото стафорды явно бракованные, двое а третий вообще на двортерьера смахивает больше
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18k
сеньор Леонсио 23 минуты назад
Фишки сайт позитивного настроения!
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25k
Slawa49 23 минуты назад
вместе с собаками его в зону СВО, пусть там с ними в атаку ходит!!
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2k
Руслан Полчаса назад
Ну этот пи@дорас хозяин явно какой-то садист, раз ему нравится наблюдать как его собаки кого-то рвут. Таких лечить принудительно надо или сажать со штрафами миллионными. В этот раз щенка загрызли, пенсионера покусали до этого. Снова ждать, пока какого-то ребенка насмерть загрызут?
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9k
МихА 41 минуту назад
Что за штраф 5000р??? заплатил и забыл... 150 000 должен быть... Тогда этот пи.да.рас-собачник надолго запомнит и 10 раз подумает прежде чем выводить свою акулу без намордника...
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48k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 43 минуты назад
17 нравится ? вы чё больные на всю голову ? мужик с 3 сабаками беспределит а вам нравится ?
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352
Andrei ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
Я бы сформулировал это так, мне нравится что такие вещи получают огласку, а страна узнаёт своих "героев".
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4k
methos2 46 минут назад
Мальтипу стоит пару сот тысяч рублей, так что хозяйка может смело подавать на порчу имущества. А там и уголовка за это.
По закону домашнее животное это имущество. С обоих сторон. И он должен будет отвечать, почему он своим имуществом уничтожил чужое имущество.
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