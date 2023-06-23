3 агрессивных пса разорвали щенка на руках кричащей хозяйки, пока их хозяин лежал на траве

Петербурженка кричала и звала на помощь, но хозяин псов не реагировал и в итоге стаффорды протащили его по газону за свои поводки. Мужчина встал лишь когда к ним подбежала прохожая и избила собак рюкзаком.

Хозяина забрала полиция и выписала штраф на сумму 5 тысяч рублей. Несколько лет назад он уже платил штраф за своих стаффордов, которые напали на собаку питерского пенсионера — ему удалось спасти своё животное, потому что он закрыл его собой и получил травмы.