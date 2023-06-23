3 агрессивных пса разорвали щенка на руках кричащей хозяйки, пока их хозяин лежал на траве

Инцидент произошёл в сквере Безбородко. Соня выгуливала свою собаку породы мальтипу и встретила трёх стаффордширских терьеров не в намордниках вместе с их хозяином Михаилом.
Девушка взяла собаку на руки и собралась уйти, но псы уже бросились к ним и разгрызли маленькому питомцу нижнюю часть туловища. Пёсик не выжил.
Петербурженка кричала и звала на помощь, но хозяин псов не реагировал и в итоге стаффорды протащили его по газону за свои поводки. Мужчина встал лишь когда к ним подбежала прохожая и избила собак рюкзаком.
Хозяина забрала полиция и выписала штраф на сумму 5 тысяч рублей. Несколько лет назад он уже платил штраф за своих стаффордов, которые напали на собаку питерского пенсионера — ему удалось спасти своё животное, потому что он закрыл его собой и получил травмы.
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А хозяину в тихую [мат] разломать.
По закону домашнее животное это имущество. С обоих сторон. И он должен будет отвечать, почему он своим имуществом уничтожил чужое имущество.