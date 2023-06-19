Самокатчик сбил 8-летнего мальчика: ребёнок получил открытый перелом челюсти

Двойным переломом челюсти закончилась прогулка в Колпино для 8-летнего мальчика. Мужчина на самокате сбил ребенка прямо в пешеходном фонтане.
Как рассказал отец мальчика Николай Клименко, 17 июня он с двумя сыновьями вышел на вечернюю прогулку в общественное пространство с качелями и фонтаном на пересечении улиц Веры Слуцкой и Пролетарской. Было жарко, и между струй фонтана бегали дети. К ним присоединился старший сын Николая. Младший в это время играл на «лазалке» в другом конце площадки.
«Сам момент наезда я не видел, услышал крик, - рассказал Николай Клименко. - Самокатчиков, которые на полной скорости решили проехать через фонтан с детьми, было двое. Один из них сбил моего сына. У ребенка открытый двойной перелом нижней челюсти со смещением, перелом височной кости, травма ноги. Передать мои эмоции никакими словами невозможно».
Мужчина, лет 30, неопрятно одетый, в кармане шорт банки пива — так описывает самокатчика Николай Клименко.
Отец немедленно вызвал скорую, позвонили в экстренные службы и несколько очевидцев. Вскоре на месте происшествия оказались не только медики, но и ППС и ГИБДД. Виновник, по словам Николая Клименко, не пытался скрыться с места происшествия, спрашивал, чем помочь. «Но я был в таком состоянии, что мог только посылать его куда подальше, - говорит отец. - Сына увезли в больницу, там выяснилось, что ему предстоит сложная операция, которую смогут сделать не раньше понедельника. Все это время он лежит с перевязанной челюстью и не может есть. Сегодня впервые за два дня смог проглотить жидкое детское питание».
У мальчика была установлена брекет-система: на протяжении года ребенку выправляли прикус. Теперь, чтобы выполнить операцию на челюсти, ребенка придется делать разрез на лице, после чего, вероятно, потребуется пластика.
Процессуальную проверку происшествия, квалифицированного как ДТП с малолетним, взяла на контроль прокуратура Колпинского района Петербурга.
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