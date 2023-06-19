Самокатчик сбил 8-летнего мальчика: ребёнок получил открытый перелом челюсти

Отец немедленно вызвал скорую, позвонили в экстренные службы и несколько очевидцев. Вскоре на месте происшествия оказались не только медики, но и ППС и ГИБДД. Виновник, по словам Николая Клименко, не пытался скрыться с места происшествия, спрашивал, чем помочь. «Но я был в таком состоянии, что мог только посылать его куда подальше, - говорит отец. - Сына увезли в больницу, там выяснилось, что ему предстоит сложная операция, которую смогут сделать не раньше понедельника. Все это время он лежит с перевязанной челюстью и не может есть. Сегодня впервые за два дня смог проглотить жидкое детское питание».



У мальчика была установлена брекет-система: на протяжении года ребенку выправляли прикус. Теперь, чтобы выполнить операцию на челюсти, ребенка придется делать разрез на лице, после чего, вероятно, потребуется пластика.



Процессуальную проверку происшествия, квалифицированного как ДТП с малолетним, взяла на контроль прокуратура Колпинского района Петербурга.

