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Самокатчик сбил 8-летнего мальчика: ребёнок получил открытый перелом челюсти

Самокатчик сбил 8-летнего мальчика: ребёнок получил открытый перелом челюсти

Автор:
19 июня 2023 08:05
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: в мире   видео   колпино   люди   негатив   новости   самокатчик   сбил ребенка   
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Двойным переломом челюсти закончилась прогулка в Колпино для 8-летнего мальчика. Мужчина на самокате сбил ребенка прямо в пешеходном фонтане.

Как рассказал отец мальчика Николай Клименко, 17 июня он с двумя сыновьями вышел на вечернюю прогулку в общественное пространство с качелями и фонтаном на пересечении улиц Веры Слуцкой и Пролетарской. Было жарко, и между струй фонтана бегали дети. К ним присоединился старший сын Николая. Младший в это время играл на «лазалке» в другом конце площадки.



«Сам момент наезда я не видел, услышал крик, - рассказал Николай Клименко. - Самокатчиков, которые на полной скорости решили проехать через фонтан с детьми, было двое. Один из них сбил моего сына. У ребенка открытый двойной перелом нижней челюсти со смещением, перелом височной кости, травма ноги. Передать мои эмоции никакими словами невозможно».

Мужчина, лет 30, неопрятно одетый, в кармане шорт банки пива — так описывает самокатчика Николай Клименко.

Отец немедленно вызвал скорую, позвонили в экстренные службы и несколько очевидцев. Вскоре на месте происшествия оказались не только медики, но и ППС и ГИБДД. Виновник, по словам Николая Клименко, не пытался скрыться с места происшествия, спрашивал, чем помочь. «Но я был в таком состоянии, что мог только посылать его куда подальше, - говорит отец. - Сына увезли в больницу, там выяснилось, что ему предстоит сложная операция, которую смогут сделать не раньше понедельника. Все это время он лежит с перевязанной челюстью и не может есть. Сегодня впервые за два дня смог проглотить жидкое детское питание».

У мальчика была установлена брекет-система: на протяжении года ребенку выправляли прикус. Теперь, чтобы выполнить операцию на челюсти, ребенка придется делать разрез на лице, после чего, вероятно, потребуется пластика.

Процессуальную проверку происшествия, квалифицированного как ДТП с малолетним, взяла на контроль прокуратура Колпинского района Петербурга.

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Метки: в мире   видео   колпино   люди   негатив   новости   самокатчик   сбил ребенка   
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19  комментариев
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14k
Мистер Фикс 2 часа назад
Теперь самокат - признак идиота
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25k
Михаил Сметанкин 8 минут назад
Один вопрос - как это можно классифицировать как ДТП, когда действие произошло не на дороге? По идее это именно что неумышленное причинение вреда здоровью средней тяжести несовершеннолетнему, а это как бы немного другая статья с совсем другим наказанием.
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−8
гаврила судопаров 9 минут назад
отца детей, посадят на 10 лет, за дескридетацию, пацанов в детдом, мусора - повысят. скриньте
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9k
Garpia121 11 минут назад
Велосипедисты не меньшая опасность. При мне, тоже ребенка сбил. Слава богу без серьёзных травм.
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85k
7guest Полчаса назад
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3k
Ежик 40 минут назад
Нужно уточнение: электросамокатчик. На обычном самокате хрен так разгонишься, ибо "Катишь сам", если не с горки только.
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11k
Ледовый 43 минуты назад
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−8
гаврила судопаров 52 минуты назад
не все так однозначно
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16k
Smiley 59 минут назад
И почему ТС решил что самокатчиком был полицейский?
Опять кликбейт? Опять обман?
МИНУС.
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7k
Дмитрий Час назад
Когда один дол...б, а страдает совершенно невинный. ....Не совсем понял при чём здесь полицейский правда?
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1k
Uganda Час назад
Электросамокаты это зло. Недавно видел, как двое [мат] проехали на самокате по зебре на запрещающий сигнал. Я считал, что картинка ниже это редкость. Как же я ошибался.
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