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Агрессивная дама избила ногами подростка за то, что он забрался на детские качели

Агрессивная дама избила ногами подростка за то, что он забрался на детские качели

Автор:
28 мая 2023 11:00
Метки: Югра   агрессия   видео   дети   детские качели   изибение   неадекватные люди   фото   
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Женщина заявила, что эти качели предназначаются для детей младшего возраста.

Избитый ребенок рассказал подробности случившегося: "Она сказала, что на эти качели можно только детям до 16 лет и до 70 кг, мне же 13 лет и я вешу 45. Из-за того, что я не слез, она забрала мои дипломы, которые я получил за олимпиаду по русскому и почти порвала их. Я побежал за ней, она начала меня бить, уронила на землю, пинала ногами. Мне помог незнакомый мужчина, одноклассницы засняли это на телефон.

Мы с родителями уже сходили в полицию и подали заявление" Также известно, что буйная женщина недавно забила своего питомца сумкой с камнями, а после завела нового. Полиция начала проверку.

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Метки: Югра   агрессия   видео   дети   детские качели   изибение   неадекватные люди   фото   
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GROMOZEKA Час назад
«Также известно, что буйная женщина недавно забила своего питомца сумкой с камнями, а после завела нового»

Очередная «учительница жизни».
Во рту папироса, в голове майонез
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5k
Sanar 40 минут назад
Классика жанра, начала конфликта нет, только "бедный мальчик и неадекватная тётя", судя по реакции снимавших одноклассниц, мальчик там нормально тётю взбодрил.
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3k
Lexx Час назад
Дайте угадаю: "Ни хрена ей не будет". Ну максимум штраф 500р.
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