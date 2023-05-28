Агрессивная дама избила ногами подростка за то, что он забрался на детские качели

Избитый ребенок рассказал подробности случившегося: "Она сказала, что на эти качели можно только детям до 16 лет и до 70 кг, мне же 13 лет и я вешу 45. Из-за того, что я не слез, она забрала мои дипломы, которые я получил за олимпиаду по русскому и почти порвала их. Я побежал за ней, она начала меня бить, уронила на землю, пинала ногами. Мне помог незнакомый мужчина, одноклассницы засняли это на телефон.