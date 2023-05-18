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Мэри Поппинс по-новосибирски: мужчина с зонтом прыгнул с 8 этажа

Мэри Поппинс по-новосибирски: мужчина с зонтом прыгнул с 8 этажа

Автор:
18 мая 2023 11:46
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Новосибирск   видео   зонтик   люди   прыжок   фото   
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В новосибирском ЖК «Родники» произошел неприятный инцидент. На глазах у прохожих мужчина с зонтом в руках спрыгнул с балкона на восьмом этаже многоквартирного дома.

Об инциденте сообщили очевидцы в сообществе АСТ-54 в соцсети «Вконтакте». Произошло это в доме №30 по улице Мясниковой. Перед прыжком мужчина долго сидел на ограждении балкона, привлекая внимание окружающих. На одной из видеозаписей очевидица вопрошает: «Под чем нужно быть, чтобы такое творить?» Буквально через несколько мгновений мужчина сиганул вниз.


«В ЖК «Родники» мужчина с зонтиком совершил «прыжок веры». Мужчина какое-то время сидел на краю балкона 8 этажа дома №30 на улице Мясниковой, а затем кувыркнулся вниз. На помощь пострадавшему прибыла бригада медиков», — говорится в сообщении. В комментариях под публикацией в соцсетях пользователи шутят про новосибирскую Мэри Поппинс, а также предполагают, что новосибирец был не совсем трезв.


Точно известно, что после случившегося мужчину увезли в больницу, некоторые СМИ заявляют, что прыгун погиб. Однако портал НДН.инфо со ссылкой на региональные управления МВД и следственного комитета сообщает, что 40-летний новосибирец выжил и находится на лечении с переломом ноги и черепно-мозговой травмой. По факту происшествия ведется проверка.

Источник:

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Метки: Новосибирск   видео   зонтик   люди   прыжок   фото   
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24  комментария
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2k
Lexx 55 минут назад
Надо было подождать когда ветер переменится. А так далеко не улетишь.
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9k
Dabus 12 секунд назад
Ссылка youtu.be
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23k
SolomonA 3 минуты назад
С черепно-мозговой травмой - это они загнули. Откуда там мозги? Просто черепная травма.
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6k
VL 7 минут назад
понятно, выпилился...
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13k
Кот Скрипалей 9 минут назад
Груз тяжких дум наверх его тянул, а крылья плоти вниз влекли в могилу...
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10k
GRuslan 10 минут назад
Это все потому что к зонту не приложена инструкция не использовать в качестве летательного аппарата. Не удивлюсь, что скоро увидим более экстравагантные способы использования зонта, типа интим игрушки, вставил, раскрыл, получил премию Дарвина.)))
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33k
Fat Lynx Полчаса назад
И бань ко!
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9k
Борис Карабанов 42 минуты назад
Интересно, Госдума запретит "Мэри Поппинс", как вредоносное произведение или, хотя бы, кто-нибудь из наиболее инициативных депутатов выйдет с таким предложением?
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14k
котегRUS 51 минуту назад
ну надо же....

а ведь не я один в детстве мечтал летать на зонтике..
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7k
Дмитрий 51 минуту назад
Ну черепной то ещё может, но "мозговая травма" то там от куда?
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202
ЧЕбуратор 53 минуты назад
"находится на лечении с переломом ноги и черепно-мозговой травмой"
Пишите правильно: находится на лечении с переломом ноги и черепной травмой. Потому что мозгов в этом черепе нет.
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401
ghor ЧЕбуратор 10 минут назад
Ушиб головы.
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8k
Колорад 53 минуты назад
Кто от шпильки до булавки,
Кто от туфелек до шляпки...
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904
ruslan d 56 минут назад
Прям как я в детстве с сарая на даче
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401
ghor Serg2001 7 минут назад
Да, спицы не выдерживают критики, надо в роспотребнадзор написать....
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