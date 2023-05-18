Мэри Поппинс по-новосибирски: мужчина с зонтом прыгнул с 8 этажа

В новосибирском ЖК «Родники» произошел неприятный инцидент. На глазах у прохожих мужчина с зонтом в руках спрыгнул с балкона на восьмом этаже многоквартирного дома.
Об инциденте сообщили очевидцы в сообществе АСТ-54 в соцсети «Вконтакте». Произошло это в доме №30 по улице Мясниковой. Перед прыжком мужчина долго сидел на ограждении балкона, привлекая внимание окружающих. На одной из видеозаписей очевидица вопрошает: «Под чем нужно быть, чтобы такое творить?» Буквально через несколько мгновений мужчина сиганул вниз.
«В ЖК «Родники» мужчина с зонтиком совершил «прыжок веры». Мужчина какое-то время сидел на краю балкона 8 этажа дома №30 на улице Мясниковой, а затем кувыркнулся вниз. На помощь пострадавшему прибыла бригада медиков», — говорится в сообщении. В комментариях под публикацией в соцсетях пользователи шутят про новосибирскую Мэри Поппинс, а также предполагают, что новосибирец был не совсем трезв.
Точно известно, что после случившегося мужчину увезли в больницу, некоторые СМИ заявляют, что прыгун погиб. Однако портал НДН.инфо со ссылкой на региональные управления МВД и следственного комитета сообщает, что 40-летний новосибирец выжил и находится на лечении с переломом ноги и черепно-мозговой травмой. По факту происшествия ведется проверка.
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а ведь не я один в детстве мечтал летать на зонтике..
Пишите правильно: находится на лечении с переломом ноги и черепной травмой. Потому что мозгов в этом черепе нет.
Кто от туфелек до шляпки...