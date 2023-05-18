Мэри Поппинс по-новосибирски: мужчина с зонтом прыгнул с 8 этажа

Об инциденте сообщили очевидцы в сообществе АСТ-54 в соцсети «Вконтакте». Произошло это в доме №30 по улице Мясниковой. Перед прыжком мужчина долго сидел на ограждении балкона, привлекая внимание окружающих. На одной из видеозаписей очевидица вопрошает: «Под чем нужно быть, чтобы такое творить?» Буквально через несколько мгновений мужчина сиганул вниз.



