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На Сахалине нетрезвые туристы отхлестали мёртвой рыбой морского котика

На Сахалине нетрезвые туристы отхлестали мёртвой рыбой морского котика

Автор:
11 августа 2023 11:57
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Сахалин   люди   морской котик   неадекваты   нетрезвые туристы   рыба   
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Больное животное так замучили вниманием и попытками прогнать в воду, что котик спрятался под машиной приехавших зоозащитников. Там поведение туристов назвали дикарским.

«Мы были в пути, когда люди конфликтовали с туристами, которые нехорошо себя вели по отношению к животному. У нас была информация со 112 о больном животном, мы выехали выяснить ситуацию. Ей действительно понадобилась помощь. Оказалось, что это девочка. Сейчас её состояние улучшилось. Но это, конечно, дикарское поведение, мы его никак не рассматриваем кроме как дикарское по отношению к животному. Даже не знаем, что у этого человека было в голове».

Зоозащитники предполагают, что у котика воспаление лёгких, но точно назовут диагноз после результатов анализов.

«Сейчас делаются анализы ей. Если животное не уходит в море – это один из признаков больного животного. Животное не просто так находилось на берегу. Повреждения кожные у неё незначительные, для них это абсолютно естественно, такие травмы они получают достаточно часто. Там другие признаки».

Жаловаться в полицию на туристов из-за обращения с морским котиком зоозащитники не планируют.

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Метки: Видео   Сахалин   люди   морской котик   неадекваты   нетрезвые туристы   рыба   
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6  комментариев
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19k
сеньор Леонсио Час назад
В очко ему эту мёртвую рыбу засунуть, и пусть русалку изображает!
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22k
Mike Miller 6 минут назад
Невежество и озлобленность. Вот это у этого человека в голове.
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7
ДлинныйЧулок 11 минут назад
поправляйся, кошенька
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24k
Тигран Саркисян 40 минут назад
А это так сказать с вашего позволения человек , точно бухой был , это не человек а больной ублюдок.
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7k
rutt Час назад
Чувак большее животное чем этот больной котей.
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3k
Pioner76 Час назад
Даже не знаем, что у этого человека было в голове... это по вашему человек?
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