На Сахалине нетрезвые туристы отхлестали мёртвой рыбой морского котика

«Мы были в пути, когда люди конфликтовали с туристами, которые нехорошо себя вели по отношению к животному. У нас была информация со 112 о больном животном, мы выехали выяснить ситуацию. Ей действительно понадобилась помощь. Оказалось, что это девочка. Сейчас её состояние улучшилось. Но это, конечно, дикарское поведение, мы его никак не рассматриваем кроме как дикарское по отношению к животному. Даже не знаем, что у этого человека было в голове».

