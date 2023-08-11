На Сахалине нетрезвые туристы отхлестали мёртвой рыбой морского котика

Больное животное так замучили вниманием и попытками прогнать в воду, что котик спрятался под машиной приехавших зоозащитников. Там поведение туристов назвали дикарским.
«Мы были в пути, когда люди конфликтовали с туристами, которые нехорошо себя вели по отношению к животному. У нас была информация со 112 о больном животном, мы выехали выяснить ситуацию. Ей действительно понадобилась помощь. Оказалось, что это девочка. Сейчас её состояние улучшилось. Но это, конечно, дикарское поведение, мы его никак не рассматриваем кроме как дикарское по отношению к животному. Даже не знаем, что у этого человека было в голове».
Зоозащитники предполагают, что у котика воспаление лёгких, но точно назовут диагноз после результатов анализов.
«Сейчас делаются анализы ей. Если животное не уходит в море – это один из признаков больного животного. Животное не просто так находилось на берегу. Повреждения кожные у неё незначительные, для них это абсолютно естественно, такие травмы они получают достаточно часто. Там другие признаки».
Жаловаться в полицию на туристов из-за обращения с морским котиком зоозащитники не планируют.
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