"И что, все это слушать должны?": в Ташкенте "понаехавшая" россиянка разогнала местную свадьбу

Женщина вышла во двор многоэтажного дома и высказала музыкантам свои претензии. Вот на что способен русский животворящий мат!
В Ташкенте случилась "дружба народов". Перехавшая в Узбекистан из РФ дама наехала на участников местной свадьбы из-за громкой музыки.
Музыканты, сопровождавшие кортеж жениха, слегка даже опешили от таких претензий, ведь свадьба на Востоке - это много музыки и гостей. Потом попытались объяснить, что вообще-то тут проходит важное мероприятие, но женщину эта причина шума не устроила.
— И что, что у вас тут свадьба? Все дома должны, что ли, слушать вас?
— Рот закрой!
Осторожно! Присутствует ненормативная лексика!
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Как сообщают в СМИ, дама - релокантка из России. Интересно, ассимилируется или продолжит устанавливать в другой стране свой порядок?
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я как человек который живет рядом со школой тоже например несколько раз в год просыпаюсь под громкие звуки школьной линейки, но не выбегаю с матами разгонять пероприятие