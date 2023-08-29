"И что, все это слушать должны?": в Ташкенте "понаехавшая" россиянка разогнала местную свадьбу

В Ташкенте случилась "дружба народов". Перехавшая в Узбекистан из РФ дама наехала на участников местной свадьбы из-за громкой музыки.

Музыканты, сопровождавшие кортеж жениха, слегка даже опешили от таких претензий, ведь свадьба на Востоке - это много музыки и гостей. Потом попытались объяснить, что вообще-то тут проходит важное мероприятие, но женщину эта причина шума не устроила.

— И что, что у вас тут свадьба? Все дома должны, что ли, слушать вас?

— Рот закрой!