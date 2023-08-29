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"И что, все это слушать должны?": в Ташкенте "понаехавшая" россиянка разогнала местную свадьбу

"И что, все это слушать должны?": в Ташкенте "понаехавшая" россиянка разогнала местную свадьбу

Автор:
29 августа 2023 14:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   ассимиляция   конфликт   музыканты   релоканты   свадьба   ташкент   
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Женщина вышла во двор многоэтажного дома и высказала музыкантам свои претензии. Вот на что способен русский животворящий мат!


В Ташкенте случилась "дружба народов". Перехавшая в Узбекистан из РФ дама наехала на участников местной свадьбы из-за громкой музыки.


Музыканты, сопровождавшие кортеж жениха, слегка даже опешили от таких претензий, ведь свадьба на Востоке - это много музыки и гостей. Потом попытались объяснить, что вообще-то тут проходит важное мероприятие, но женщину эта причина шума не устроила.


— И что, что у вас тут свадьба? Все дома должны, что ли, слушать вас?

— Рот закрой!




Как сообщают в СМИ, дама - релокантка из России. Интересно, ассимилируется или продолжит устанавливать в другой стране свой порядок?

Источник:

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Метки: Видео   ассимиляция   конфликт   музыканты   релоканты   свадьба   ташкент   
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9  комментариев
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634
Glot Remmy 41 минуту назад
Свадьба - святое дело. Это происходит днём и вполне нормально то, что люди радуются, слушают музыку и поют. Таковы традиции, что у нас в Британии, что в Латвии, что в России, что в Узбекистане и где-либо ещё. При чём тут её дети? Пусть поспят позже. Тупое хабалище...
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11k
Copycat 10 минут назад
Осуждаю, когда приезжаешь в чужую страну надо понимать что там свои обычаи понятия и правила, мы же постоянно ругаем "Гостей из средней азии" за их поведение, а тут получается примерно то же, к тому же как я вижу это днем было, не вечером и тем более не ночью

я как человек который живет рядом со школой тоже например несколько раз в год просыпаюсь под громкие звуки школьной линейки, но не выбегаю с матами разгонять пероприятие
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286
Елена 13 минут назад
Свадьба - одно из важнейших событий жизни человека. Так испоганить её своим грязным языком...
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35k
Опаньки 21 минуту назад
лишь бы она не вернулась )))
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3k
kuchipachi 39 минут назад
с одной стороны как-то и не правильно это в чужой стране свои порядки устанавливать. с другой стороны уже надоели чужие порядки в моей стране. поэтому какие-то смешанные чувства
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55k
dima423 54 минуты назад
Чето прям даже жалко узбеков как то))) А вы говорите у нас мигранты наглеют...)
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14k
GROMOZEKA 55 минут назад
Очередная Яжемать.
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