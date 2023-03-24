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Свадьба без драки - деньги на ветер

Свадьба без драки - деньги на ветер

Автор:
24 марта 2023 09:12
Метки: Прикол   драка   инцидент   конфликт   праздник   свадьба   
498
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1

Какая свадьба без драки? Несколько гостей сделали праздничный вечер незабываемым для всех.

Совет да любовь. Свадьба удалась!


Источник:

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Метки: Прикол   драка   инцидент   конфликт   праздник   свадьба   
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14  комментариев
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17k
Alex ASK Полчаса назад
А всё началось с пьяной шалавы в юбке пчелы
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4k
brotherirk 3 минуты назад
А как все начиналось, пьяная баба.... а потом... эх... нет культуры пития((((
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3k
xbrat 6 минут назад
Единственный адекватный человек - это женщина, которая увела ребенка, видимо сына зачинщицы файтнайт. А так.. очередная дичь! Вот накуя это все надо? Кормить поить всех этих людей? Лучше деньги на что-то путное пустить.
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28k
Levyathan 9 минут назад
А я смотрел без звука, решил, что очередная реклама билайна)
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19k
Виталий Касандров 13 минут назад
Сейчас таки редкость .Вот в 80-90е было куда чаше. Самих свадеб было больше , а кондиционеров меньше короче практически не было. Гуляли в школьных ,заводских и прочих столовых. Шатрах итд.
Это сейчас если гость начнет бузить ,секьюрити ресторана мягко выведет под ручки (ну или наваляет смотря по ситуации) менты ,то есть полиция приедет в момент.
А тогда сотовые редкость пока ,телефон найдешь пока ментов вызовешь гляди уже "тяжкие телесные" ,сейчас редко и до легких то доходит , так больше базара и понтов если конечно какая нибудь тварь травмат с собой не прихватила.
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8k
Том Сойер 15 минут назад

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9k
krivsan 21 минуту назад
все прекрасно в этом видео,мужики,визг баб,вертикалка,ну и свадьба
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27k
Киры4 Полчаса назад
Столько бухлишка разбили, жаль.
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61k
hpgjzsorqzo4 Полчаса назад
На столе как в дешевой столовке и на свадьбу не похоже .
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567
ruslan d Полчаса назад
До чего же дурацкое мероприятие
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10k
Игорь Полчаса назад
как то вяло
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8k
Фельдъегерь Полчаса назад
как всегда из-за бабы...
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