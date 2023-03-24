Свадьба без драки - деньги на ветер

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Какая свадьба без драки? Несколько гостей сделали праздничный вечер незабываемым для всех.
Совет да любовь. Свадьба удалась!
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Это сейчас если гость начнет бузить ,секьюрити ресторана мягко выведет под ручки (ну или наваляет смотря по ситуации) менты ,то есть полиция приедет в момент.
А тогда сотовые редкость пока ,телефон найдешь пока ментов вызовешь гляди уже "тяжкие телесные" ,сейчас редко и до легких то доходит , так больше базара и понтов если конечно какая нибудь тварь травмат с собой не прихватила.