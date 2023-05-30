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Сообщество Без кота и жизнь не та 1615 постов • 472 подписчика подписаться
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Мужчина предотвратил драку котов

Мужчина предотвратил драку котов

Автор:
30 мая 2023 09:12
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Прикол   Турция   в мире   видео   животные   конфликт   коты   
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В Турции местный житель увидел враждебно настроенных по отношению друг другу котов и решил вмешаться в их конфликт.

Благодаря действиям прохожего никто из пушистых не пострадал.

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Метки: Прикол   Турция   в мире   видео   животные   конфликт   коты   
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2  комментария
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6k
ДеониS 55 минут назад
Мог и сам отхватить
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Majul 8 минут назад
По краю мужик прошел )) Почти смерть свою за лапу потрогал ))
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