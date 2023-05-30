Мужчина предотвратил драку котов

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В Турции местный житель увидел враждебно настроенных по отношению друг другу котов и решил вмешаться в их конфликт.
Благодаря действиям прохожего никто из пушистых не пострадал.
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