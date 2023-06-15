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Никогда не стоит отчаиваться

Никогда не стоит отчаиваться

Автор:
15 июня 2023 08:56
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   видео   жена   позитив   свадьба   торт   
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Никогда не стоит опускать руки и унывать. В любой, даже казалось бы беспросветной ситуации, можно найти лучик света.

Жених решил не огорчать руганью с официантами и без того расстроенную невесту и извлёк из ситуации максимум пользы.

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Метки: Реакция   видео   жена   позитив   свадьба   торт   
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3  комментария
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53k
dima423 49 минут назад
ну прям такая "беспросветная ситуация" что ппц...торт упал, как дальше жить
) ... как по мне так вообще посрать, не водку же разбили!!
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25k
Сибиряк 49 минут назад
Мужик!
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Krasava

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