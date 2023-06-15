Никогда не стоит отчаиваться

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Никогда не стоит опускать руки и унывать. В любой, даже казалось бы беспросветной ситуации, можно найти лучик света.
Жених решил не огорчать руганью с официантами и без того расстроенную невесту и извлёк из ситуации максимум пользы.
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