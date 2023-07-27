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Самец гориллы оперативно решил конфликт⁠⁠

Самец гориллы оперативно решил конфликт⁠⁠

Автор:
27 июля 2023 10:41
Сообщество : Животные
Метки: Видео   горилла   животные   конфликт   самец   самка   
3769
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Самец гориллы вмешался в конфликт двух самок и быстро решил его.

Интересно, что он "прошептал" самке на ушко?

Скорее всего, конфликт приматов произошёл из-за того, что самка слишком близко подошла к детёнышу другой самки

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Метки: Видео   горилла   животные   конфликт   самец   самка   
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12  комментариев
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596
Легендарный В-ий 2 часа назад
"... ах, какой был мущщина! настоящий полковник!!"
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10k
Сергей 15 минут назад
Молчи женщина!
Твой праздник- 8 марта.
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6k
salim777 18 минут назад
Ох суров, Георгий. С таким не забалуешь. И ведь правильно высмотрел зачинщицу, быстро отделил друг от друга, и малышей не затоптал, ОМОН обзавидуется. А дальше грамотное удержание и профилактические беседы на ухо: "Ты что себе , мартышка позволяешь? Маньку обижать? Я тебе въ@бу щас"...
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684
Maxim Полчаса назад
Братуха-борцуха)))
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9k
МихА 39 минут назад
ТП - начало
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16k
_delphin_ 42 минуты назад
Вот это абьюзер! )))))
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4k
Vlamir 42 минуты назад
Что то долго ей шептал на ушко! И - она согласилась.
Как трогательно!
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2k
Оксид Бетона 49 минут назад
А чего он ей не вдул? Она уже и позу готовности приняла.
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
- Если ещё раз такое устроишь, то новую шубу не получишь и эту отберу.
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7k
Invertor 2 часа назад
Суровый. А мог бы и надругаться.
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