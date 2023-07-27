Самец гориллы оперативно решил конфликт⁠⁠

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Самец гориллы вмешался в конфликт двух самок и быстро решил его.
Интересно, что он "прошептал" самке на ушко?
Скорее всего, конфликт приматов произошёл из-за того, что самка слишком близко подошла к детёнышу другой самки
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