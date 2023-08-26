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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 644 поста • 38 подписчиков подписаться
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Не всё то золото, что бесхозно лежит на земле

Не всё то золото, что бесхозно лежит на земле

Автор:
26 августа 2023 10:41
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Нашли   банковская карта   находка   не украли   подростки   
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Этот урок хорошо усвоили подростки, которые оказались в полиции, найдя чью-то банковскую карточку. Не украли же, решили парни, и охотно разгулялись на чужие 10 тысяч рублей.

И проездные себе оплатили, и вкусности в магазине и кафе. С мальчиками провели серьезную беседу, после чего передали родителям.

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Метки: Видео   Нашли   банковская карта   находка   не украли   подростки   
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2  комментария
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Поручик 18 минут назад
Урок "ничего не поднимай на улице и не бери в руки от всяких уличных раздатчиков "флайерсов" мной был хорошо усвоен еще в середине 90-х. Ибо это могла быть либо разводка с ограблением (если подобрал кошелёк/карту), либо замануха на "лохотрон" (тоже разводка, но более пристойно обставленная).
Впрочем, отроки из видео того уличного беспредела не застали, так как родились лет на десять-пятнадцать позже, чем всех тех "деятелей" с улиц повымели, а родители им свой жизненный опыт 90-х не передали по каким-то причинам.
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