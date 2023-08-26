Не всё то золото, что бесхозно лежит на земле

1049
1
1
Этот урок хорошо усвоили подростки, которые оказались в полиции, найдя чью-то банковскую карточку. Не украли же, решили парни, и охотно разгулялись на чужие 10 тысяч рублей.
И проездные себе оплатили, и вкусности в магазине и кафе. С мальчиками провели серьезную беседу, после чего передали родителям.
Источник:
Ссылки по теме:
- Дети решили пожарить маршмеллоу на Вечном огне
- Спасательный плот, который не раскрывали тридцать лет
- Пьяные подростки устроили танцы прямо на кладбище
- «Бабушки начали нас материть, а дед бил железной тростью»: в Оренбурге подростки подрались с пенсионерами из-за лавочки у подъезда
- В Волгограде юные отморозки раздели, избили и ограбили 19-летнюю студентку
Новости партнёров
реклама
Впрочем, отроки из видео того уличного беспредела не застали, так как родились лет на десять-пятнадцать позже, чем всех тех "деятелей" с улиц повымели, а родители им свой жизненный опыт 90-х не передали по каким-то причинам.